Энергетик, спортсмен, депутат

Если описывать Алексея Тарабукина одним словом, то «энергетик» для этого – самое подходящее. И не только потому, что в этой сфере он трудится больше тридцати лет. Дело в том, что из начальника Усть-Куломского района электрических сетей «Комиэнерго» жизненная энергия просто бьет ключом, и ее хватает не только на работу, но и на депутатскую деятельность, на продвижение и развитие лыжного спорта, на охоту с рыбалкой, на общение с друзьями и еще на многое другое.

С электричеством Алексей Тарабукин на «ты» со школы. Когда учился в четвертом классе в родной Керчомъе, учитель-трудовик очень просто и наглядно объяснил с индикатором в руках, где ноль, а где фаза, где опасный провод, а где – нет. В результате Алексей еще подростком рискнул самостоятельно поменять в доме старую проводку, что и сделал успешно.

– А потом, когда служил в армии в погранвойсках, меня в последний месяц отправили на «дембельский аккорд» – дали задание раздолбить бетон на дизельной станции в военной части, чтобы достать старый кабель, который должны были заменить. Задание дали, а инструмент – нет, – рассказал Алексей Тарабукин. – Электромонтер, который в части работал по найму, чтобы без дела не болтался, стал привлекать к разным работам. Вот так я к электрике еще подтянулся. Вернулся в 1984 году со службы в Керчомъю, тут же устроился в совхоз электромонтером, образования специального у меня не было, так что через полгода поехал в Сыктывкар учиться в техникум.

После техникума его по распределению отправили в родной район, но не в Керчомъю, а в Зимстан, электромонтером в Пруптский леспромхоз. Там он и проработал до 1993 года, стал главным энергетиком, решил получить высшее образование, поступил заочно в Вятский политехнический институт. И тут же свежеиспеченному студенту предложили перейти в Южные электрические сети «Комиэнерго» мастером участка в том же Зимстане. Согласился, поскольку район активно застраивался, все шло к тому, что новые сети, подключенные к крупным генерирующим источникам, вытеснят маленькие дизельные станции вроде той, на которой он работал.

Так оно и вышло, через четыре года, когда Алексей Тарабукин уже стал начальником Усть-Куломского РЭС, он принимал на баланс Южных электрических сетей дизельные станции, которые потом постепенно закрывались.

– В ноябре 1997 года в районе под моим руководством было 40 сотрудников, а через месяц, когда мы взяли к себе на обслуживание восемь станций, стало уже 117, объем работы вырос в несколько раз. Состояние оборудования, сетей местами было неважное, совхозам и леспромхозам содержать их было невыгодно, часть сетей оставалась фактически бесхозной, кое-где даже персонала не было, – вспоминает Алексей Тарабукин. – Взять все это на баланс нас тогда обязали на правительственном уровне. Но я считаю, что это было правильное решение, очень скоро в нашем районе сети привели в порядок. Уже в марте 1998 года мы закрыли станцию в Ягкедже, проведя туда линию, в июне появилась линия до Диасерьи, потом в Усть-Неме, Тимшере. Работали тогда очень напряженно и в 1999 году запустили линию до Помоздино. Помню, вернулся я поздним вечером с совещания из Сыктывкара, а мне сообщают, что в Помоздино работы, которые шли очень непросто, завершены, подстанция запущена, уже и бригада оттуда выезжает. И вот сижу я и думаю: «А дальше-то что делать? Вроде как все уже построено? Чем заниматься?» Но дел и потом хватило. Время выдалось очень нелегкое, но поменять работу мне и тогда не хотелось, и сейчас не хочется. Прирос к электричеству.

Энергетическое хозяйство в конце 90-х активно модернизировалось, но финансовую ситуацию в отрасли в это время блестящей не назовешь. Долги за электроэнергию для сотрудников сетей оборачивались задержками зарплаты, крутились как могли. В один из таких годов совхоз, задолжавший за электричество, в счет долга отдал машину капусты, пришлось зарплату работникам РЭС выдавать кочанами. Был случай, когда должники расплачивались за свет сигаретами, а однажды и навозом взять предлагали. Тогда же разгорелась борьба с расхитителями имущества энергетиков, на цветмет вандалы тащили все, как-то раз даже резервную линию под током не побоялись обрезать. Ущерб был порядка миллиона рублей. Однажды во время отключения света сначала подумали на вандалов, что провода обрезали или изоляторы на опоре расстреляли. Когда место обрыва нашли, оказалось, что там действительно похулиганили, только не люди, а бобры – подгрызли дерево, а оно упало на линию.

В последние лет десять, по словам Алексея Тарабукина, от расхитителей его участок не страдает, серьезные проблемы чаще всего приносит природа. Например, однажды из-за ледяного дождя было сорок аварийных отключений за неделю, обычно за целый год – около ста. Тогда снег с водой, оседая на ветках деревьев с южной стороны, моментально замерзал, дерево сгибало крючком на юг и ломало. Бригада, выехавшая чинить линию, несколько раз чуть сама не попала под ломающиеся деревья.

Был и почти курьезный случай. В конце 90-х в районе строили мост через Вычегду, конструкции для него возили через Усть-Кулом на автопоездах, чтобы огромные фермы не порвали провода на улице, энергетики сопровождали машины, поднимая провода повыше, чтобы грузовой транспорт прошел без происшествий. Пригласили их и на торжественное открытие моста, в Доме культуры по этому случаю устроили праздник, на который прилетел глава Коми Юрий Спиридонов. Отпраздновали, руководитель региона отправился в Сыктывкар, но стоило его вертолету подняться над Усть-Куломом, как во всем селе «как по заказу» погас свет. Районные власти за голову схватились. Причина оказалась в резком скачке напряжения, буквально через час свет дали.

Молодежь, которая приходит устраиваться на работу в Усть-Куломский РЭС всегда слышит от Алексея Тарабукина вопрос: занимается ли претендент на вакансию спортом? Дело в том, что подведомственная ему территория весьма протяженная и ремонтным бригадам часто приходится добираться в места отдаленные и труднодоступные, через леса, болота и снег. Конечно, зимой можно воспользоваться снегоходами, но и они не всегда годятся – по рыхлому снегу не идут, поэтому самый надежный вариант – марш-бросок на лыжах. Так что лыжников среди подчиненных Алексея Тарабукина предостаточно. И сам он с лыжами дружит давно.

– У нас в Керчомъе был филиал ДЮСШ, и как раз мои школьные годы совпали с бумом популярности лыжников из Коми, когда на олимпиадах выступали Рочев, Бажуков и Сметанина. Так что тогда я серьезно лыжами увлекся, занимался много, – рассказывает Алексей Тарабукин. – В армии тоже тренировался, вернулся – и снова сборы, ездил на соревнования. Но я тогда поступил в техникум, и вот из-за всех спортивных разъездов учеба у меня была – сплошные неаттестации, в лучшем случае тройки. Тогда я подумал, прикинул, что особо блестящих результатов у меня нет, олимпийским лыжником не стану, так что надо сосредоточиться на учебе и работе. И через год лыж у меня не было, зато в зачетке одни пятерки стояли. И десять лет я если на лыжи и вставал, то только на охотничьи. А потом что-то захотелось вспомнить, как оно – на спортивных бегать, взял лыжи напрокат, встал на них, руки-ноги тут же все вспомнили. Так меня лыжи снова и «догнали». Начал бегать вместе с теми, с кем еще в 80-х занимался. Они к этому времени уже ветеранами-лыжниками стали, много с тренерами общался. Жену к лыжам приобщил, она раньше вообще на них не ездила. На лыжах другим человеком становишься. Вот летом тренируешься мало и осенью уже сам не свой, чувствуешь, что-то с тобой не так.

Вернувшись к старому спортивному увлечению, Алексей Тарабукин начал активно заниматься продвижением лыжного спорта и в районе, и в «Комиэнерго». Участвовал в организации гонок, в 2004 году по его инициативе провели соревнования лыжников среди сотрудников разных районов электрических сетей, которые с тех пор стали ежегодными. Участвовал в Кубке мира среди ветеранов, который проходил в Сыктывкаре, попал в середину зачета. Его избрали президентом районной федерации лыжных гонок, а этот вид спорта на усть-куломской земле в чести и весьма популярен.

Кроме того, Алексей Тарабукин уже четвертый созыв – депутат райсовета. Сам в народные избранники не рвался, тогдашний глава муниципалитета Сергей Каплин предложил баллотироваться, а он отказался. Но тот включил административный ресурс, обратился к руководству Южных электрических сетей, чтобы уговорили, так как, по его мнению, энергетик в депутатах – человек полезный. Так он и попал в местный совет. И если раньше к Алексею Тарабукину с проблемами, касающимися электричества, обращались соседи и родня, то с 1998 года – весь район. В основном просят решить вопросы, связанные с уличным освещением. Существует даже мнение, что хорошее уличное освещение в Керчомъе чуть ли не лучшее в районе, это потому что Алексей Тарабукин решил землякам посодействовать.

– Ну, это не так, – смеется собеседник издания. – Это заслуга Любови Траилиной, которая была главой поселения, очень энергичная и пробивная женщина, она всего добилась.

При активном участии депутата в райцентре была построена освещенная лыжная трасса, к которой в этом году был добавлен лыжероллерный участок.

Отмечать работу других – в его характере. И награды от начальства, получаемые в конце года районом, которым он руководит, в первую очередь, по его словам, заслуга очень хорошего коллектива, здесь сложившегося.

– Мне повезло, моими помощниками и наставниками всегда были хорошие люди, и сейчас у нас отличный коллектив, на отдаленных участках – в Помоздино, Тимшере, Зимстане, Усть-Неме сотрудники же практически бесконтрольные, а работают всегда на совесть. Когда есть такие люди – все хорошо, работа нормально строится, – считает Алексей Тарабукин.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Татьяны АБРАМОВОЙ

16 августа Алексею Михайловичу Тарабукину исполнилось 55 лет. Его трудовые заслуги неоднократно отмечались на отраслевом, муниципальном и республиканском уровне почетными грамотами и благодарностями. В 2011 году ему присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми», а в 2013-м вручен почетный знак ОАО «МРСК Северо-Запада» «За заслуги перед электроэнергетикой Северо-Запада» I степени.