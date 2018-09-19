Благоустройство по-ижемски

В Ижемском районе продолжаются работы по проектам «Народного бюджета». В сентябре здесь завершили благоустройство мест для забора воды в деревне Большое Галово, в поселке Том поставили новую спортивную площадку у школы, в Брыкаланске отремонтировали памятник погибшим фронтовикам.

Необходимость обустройства колонок, к которым жители Большого Галово ходили за водой, возникла давно, скважины не защищались от осадков, в мороз территория вокруг обледеневала. Теперь же, как сообщается на сайте администрации района, три колонки укрыты в технических помещениях, построенных местными жителями из бруса, досок и профнастила. Затрачено на это было более 300 тысяч рублей из регионального и местного бюджетов. В ближайшем будущем к местам забора воды должны подвести освещение. В прошлом году колонки обустраивали в соседней деревне – Малое Галово.

Также в 300 тысяч рублей обошлась реализация проекта в поселке Том, где установили огражденный спортивный комплекс из шведской лестницы, разновысотных брусьев, лабиринта, футбольных ворот и волейбольной сетки.

Благодаря «Народному бюджету» в Брыкаланске 12 сентября открыли обновленный памятник погибшим на фронте односельчанам, было установлено новое ограждение. Два обелиска, входящих в мемориальный комплекс, покрасили, обновили ордена на них, отремонтировали постаменты, уложили плитку перед ними. Стоимость ремонта, к которому привлекли восемь безработных, составила 128 тысяч рублей из регионального бюджета, плюс еще 30 тысяч – вклад районной казны и местных жителей.

Работы по благоустройству и ремонту различных объектов в районе идут не только по линии «Народного бюджета». Например, за последнее время достаточно много сделано в Мохче. В этом селе в рамках проекта «Комфортная городская среда» обустроили площадку возле Дома культуры: зацементировали пешеходные дорожки и лестницу у входа, привели в порядок водоотводные канавы, укрепили площадку песком и песчано-гравийной смесью, установили скамейки и уличное освещение. Стоило все это более миллиона рублей. А при поддержке «ЛУКОЙЛ-Коми» в Мохченской амбулатории сделали косметический ремонт (в частности, установили пластиковые окна, обшили стены и пол), а также подвели водоснабжение и канализацию.

Анна АЯНОВА

Фото www.admizhma.ru