Госсовет Коми в новом политическом сезоне

Председатели комитетов регионального парламента специально для «Республики» рассказали об основных законопроектах первого заседания осенней сессии Госсовета Коми и планах на предстоящий парламентский сезон.

Геннадий Горбачев, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению:

– С августа наш комитет плотно занимался формированием трети состава Общественной палаты Коми. В этом году интерес к участию в отборе особенно велик. Своих кандидатов делегировали более 30 некоммерческих организаций. Из них выбраны десять кандидатов от Госсовета, которые представляют различные сферы. Таким образом, в Общественной палате будут максимально широко представлены интересы жителей. Важно, чтобы сразу после утверждения нового состава члены палаты включились в работу и рассмотрение государственных программ.

Еще одно направление – обеспечение кадрами органов местного самоуправления. Удержать молодых специалистов на селе непросто, эта проблема актуальна для всех отраслей. Но если образование и медицина могут привлечь льготами, доплатами, предоставлением земельных участков, то для муниципальных служащих этого не предусмотрено, а зарплатой в 16-18 тысяч рублей специалистов не удержишь. При этом во многом именно от эффективности сотрудников администраций зависит развитие муниципалитетов.

Продолжает комитет и работу над законодательством об административной ответственности в Коми. В течение года на заседаниях профильной рабочей группы рассмотрены предложения от органов исполнительной власти, муниципалитетов и жителей. Они вошли в поправки к закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми». Так, в перечень объектов, где должны обеспечиваться тишина и покой, включены индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки, а также гаражи и хозяйственные постройки в границах земельного участка, на котором расположены индивидуальные жилые дома. Цель этих поправок – обеспечить право людей на спокойный отдых в вечернее и ночное время.

Сергей Артеев, председатель комитета по социальной политике:

– Я обозначу три ключевых вопроса, которые будут в центре внимания нашего комитета в ближайшие месяцы.

Первый – это социальная поддержка многодетных семей в Республике Коми, а также вопросы совершенствования системы профилактики детской безнадзорности, беспризорности и детского сиротства. Сегодня в республике почти 85 процентов детей-сирот – это сироты при живых родителях. Крайне тревожная цифра. Поэтому важно понять, как государству исправить эту ситуацию. Нужен комплекс мер для раннего выявления семейного неблагополучия, улучшения координации деятельности различных структур, входящих в систему профилактики.

Не менее остро стоит и вопрос оказания паллиативной помощи в Коми, в том числе вопрос открытия хосписа в Сыктывкаре. Вместе с общественностью мы также обсудим реализацию мер социальной поддержки инвалидов в республике.

В рамках подготовки закона о бюджете вернемся к вопросу поддержки детского книгоиздания в Коми и развития библиотечного дела. В Год культуры эти вопросы обретают особую актуальность.

Степан Чураков, председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике:

– Главное направление работы бюджетного комитета на ближайшее полугодие – подготовка проекта закона о республиканском бюджете на 2019-2021 годы. Эту работу Государственный Совет ведет совместно с правительством республики и общественностью. Работа предстоит огромная, надо рассмотреть не только сам проект бюджета, но и все 19 государственных программ. Рабочие совещания пройдут в течение октября-ноября, а итоговый закон о бюджете рассмотрим на сессии 22 ноября.

Акцент сделаем на вопросах содержания, строительства и ремонта автомобильных дорог. Будем настаивать на увеличении финансирования этой сферы. Особое внимание уделим государственной поддержке сельского хозяйства, а также развитию малого и среднего предпринимательства в республике. Эти вопросы наиболее часто поднимались депутатами и гражданами.

Уже сейчас мы видим ощутимый эффект от решений, принятых для увеличения господдержки малого и среднего предпринимательства. Так, в 2018 году дополнительно выделено АО «Гарантийный фонд Республики Коми» и АО «Микрокредитная компания» по 30 миллионов рублей. За счет этого повысилась доступность кредитов для малых и средних предпринимателей, в том числе снизились ставки и увеличился объем кредитов. К примеру, нижний предел процентной ставки по микрозайму снижен с 10 до 8 процентов. Количество выданных микрозаймов увеличилось на 20 процентов. При этом и средний размер микрозайма стал больше: с 621 тысячи рублей в 2017 году до 923 тысяч в 2018-м.

Не менее важный момент – предоставление поручительства для того, чтобы представители бизнеса могли взять кредиты в банке на развитие дела. Это особенно важно для начинающих предпринимателей. Так, в 2018 году Гарантийный фонд уже выдал 12 поручительств на общую сумму 28,8 миллиона рублей.

В комитете останутся на контроле вопросы строительства объектов государственной и муниципальной собственности Республики Коми, а также передачи полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления и органами государственной власти республики.

Василий Смалий, председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии:

– Один из главных законопроектов нашего комитета на эту сессию – закон «Об особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения в Республике Коми». В Коми 235 ООПТ республиканского значения. Особо охраняемые территории занимают 13 процентов площади всей республики, и больше половины – это ООПТ местного и республиканского значения. Они обеспечивают сохранение экосистем, редких и охраняемых животных. Но до этого момента работа с ними не была систематизирована и закреплена законодательно. Подготовленный закон регламентирует вопросы организации, охраны, использования, восстановления особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения.

В рамках подготовки закона о бюджете наш комитет рассмотрит государственную программу, связанную с использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды. Особое внимание депутаты уделят вопросам ликвидации несанкционированных свалок (их в Коми выявлено больше 150), строительству полигонов размещения ТКО, проекту создания системы раздельного сбора отходов.

В 2018 году республика готовится к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. По итогам конкурсного отбора региональным оператором по обращению с ТКО стала компания ООО «УХТАЖИЛФОНД». О том, как готова республика к этой работе, и пойдет речь.

Для лесного хозяйства важнейшая задача – довести объемы лесовосстановительных мероприятий до объемов выбывающих лесов. Нужно добиваться увеличения финансирования из федерального бюджета на лесовосстановление на неарендованных территориях, участках, пострадавших от лесных пожаров и гибели насаждений.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Госсовета Коми