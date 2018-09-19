В правительстве России считают, что дороги станут безопаснее, если ужесточить ответственность водителей. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев на заседании президиума по нацпроектам анонсировал усиление ответственности автомобилистов

за нарушение ПДД. При этом он подчеркнул, что реализовывать программу безопасности дорожного движения планируют «с упором на профилактику нарушений» – профильные службы будут оснащены передовым оборудованием и техническими средствами контроля. Если увеличить штрафы, ДТП станет меньше?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Лично я считаю, что увеличение штрафов не дает такого эффекта, как хочется. Штрафы подняли, а некоторым гражданам и следующее повышение будет мелочью. Профилактика – более действенное средство, а не разовые акции и всем надоевшие лекции. Профилактика массовая, чтобы исполнение правил стало ежедневной необходимостью. Хотя после поголовных штрафов ремни безопасности теперь застегивают все. Я подумала, что бы меня заставило навсегда забыть про нарушения ПДД. Пересдача экзаменов по правилам дорожного движения меня, как ни странно, страшит больше, чем штрафы.

Манефа Лушкова, председатель Сысольского райсовета ветеранов:

– От увеличения размера штрафа меньше нарушений на дорогах не станет. От этого прежде всего пострадают их семьи, которые сами борются со своими членами семьи всеми способами. По-моему, необходимо обратить внимание на воспитание детей, начиная с детсадовского возраста, чтобы это у них впиталось вместе с молоком матери.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Любой крупный штраф мобилизует. В то же время необходимо комплексное решение. Например, самые тяжелые последствия после столкновения на встречке. Реально можно сократить ДТП, если установить на трассе на разделительной полосе барьерное ограждение.

Сергей Грудин, электромонтер, Троицко-Печорск:

– Это редкий случай, когда Дмитрий Медведев прав: чем весомее наказание, тем меньше желание его заработать. Но, на мой взгляд, акцент нужно сделать на неизбежность наказания за нарушение ПДД, независимо от ранга и регалий водителя.

Валерий Матыкин, директор школы, Емва:

– Нет, я не согласен с Дмитрием Медведевым. Похоже, он не совсем понимает серьезность проблемы, о которой говорит. Да, возможно, эти меры позволят заработать деньги (одним на штрафах, другим на оснащении), но на обстановку на дорогах они не повлияют. Если наше правительство действительно озаботилось этой проблемой, то, я думаю, был бы смысл рассмотреть вопрос о приравнивании автомобиля (по своей опасности) как минимум к охотничьему гладкоствольному оружию. Соответственно, и нормы вводить аналогичные: за агрессивное вождение и тому подобное не только лишать водительских прав на пожизненно, но и конфисковывать транспорт.

Павел Дуркин, пенсионер МВД, Усть-Цилемский район:

– Решение таких вопросов требует анализа по совершаемым нарушениям ППД и их последствиям. Однозначно нужно ужесточить наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или наркотического. Обязательно – за нарушение скоростного режима, в местах пешеходного перехода либо вблизи детских и образовательных учреждений. Имеется и обратная сторона у этой проблемы. Чем больше штраф, аналогично возрастает сумма взятки. Необходимо ужесточить наказания и в этой части.

Мое мнение – увеличение штрафа и ужесточение по взяткам в определенной мере улучшат безопасность на дорогах в том случае, если взыскиваемость будет 100-процентная и виновные не уйдут от ответственности, особенно находящиеся на должностях в судебных, правоохранительных, государственных и исполнительных органах, а также депутатов всех уровней.

Елена Юркина, специалист по охране труда, Воркута:

– Возможно, при увеличении штрафов есть вероятность уменьшения ДТП. Но эффективнее будет пожизненно лишать прав водителей, севших за руль в алкогольном или наркотическом опьянении.

Евгений Шаршаков, заведующий отделением скорой медицинской помощи Сысольской ЦРБ:

– По работе сталкивался с множеством ДТП, и в более чем 90 процентах случаев причиной являлся человеческий фактор. Считаю, что повышение штрафов также является профилактической мерой, которая будет дисциплинировать водителей. Надо вводить повышенные штрафы за нарушение скорости, выезд на встречную полосу, непропуск пешеходов и выезд на красный свет. За неправильную парковку увеличивать штрафы пока не стоит, так как с парковками проблемы, да и не часто это является причиной ДТП, тем более с пострадавшими.

Валерий Хозяинов, пенсионер, Сосногорск:

– Думаю, что увеличение штрафов для водителей за любое нарушение ПДД ничего не изменит. По-моему, надо более серьезно относиться к тем водителям, кто намеренно нарушает правила, а тех, кто садится за руль после рюмки, обязательно лишать водительских прав на определенный срок, нарушил второй раз – лишать пожизненно. Только так мы сможем уменьшить травматизм на наших дорогах. Очень уж негативная картина складывается в последнее время.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва», Удорский район:

– Для того чтобы было меньше нарушений ПДД, нужно строить нормальные двухполосные дороги, а их у нас почти нет. От того, что на каждом углу понаставили фото-, видеокамер, даже там где их не должно быть, положение дел на дорогах не улучшится. У нас есть ГИБДД, которая должна заниматься безопасностью дорожного движения, а не сидя в кустах ловить нарушителей для того, чтобы выписать протокол или взять взятку. Это примитивная работа. ГИБДД в сегодняшнем состоянии не должна существовать, она срочно должна быть реорганизована или ликвидирована вообще.

Когда будут хорошие дороги, тогда и существенно снизится аварийность. Возьмите дорогу Сыктывкар – Киров, движение почти везде одностороннее, интенсивное и поэтому высока аварийность. Была бы дорога двухполосная в одном направлении, водитель бы не выходил на встречку, а принял влево, совершил обгон и встал в свой ряд, не боясь того, что не успеет совершить начатый маневр. А ночью или в темное время опасность возрастает, если за рулем не очень опытный водитель.

Подготовила Лина ПЕРОВА