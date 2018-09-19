Фронтовика похоронили на родине

17 сентября в селе Черемуховка Прилузского района похоронили солдата Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Попова, погибшего в 1943 году. Его останки были найдены в Ленинградской области поисковым отрядом военно-патриотического центра «Набат» из Тольятти.

Иван Попов ушел на фронт в апреле 1942 года из села Кольвож Чернышского сельсовета. 27 августа 2018 года в администрацию Черныша и позвонили тольяттинские поисковики после того, как на раскопках в Ленинградской области нашли останки бойца с солдатским медальоном, в котором лежал сохранившийся бумажный вкладыш с его именем и местом призыва. Иван Попов погиб в результате массового вражеского обстрела.

30 августа в группе «ВКонтакте», посвященной жизни Черныша, появилась информация, что администрация поселения уже нашла родственников погибшего, после закрытия Кольвожа они переехали в Черемуховку. О судьбе пропавшего без вести солдата они уже и не надеялись что-то узнать. Было решено, что Ивана Попова похоронят в Черемуховке, рядом с могилой его матери.

Останки солдата привезли в Прилузский район в рамках всероссийского проекта «Дорога домой» бойцы общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть» города Никольское Тосненского района Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба администрации района, похороны сопроводили патриотическим митингом, в котором участвовали родственники Ивана Попова, школьники из Черемуховки и райцентра, представители совета ветеранов, военкомата, полиции, администрации муниципалитета.

Анна АЯНОВА

Фото газеты «Знамя труда»