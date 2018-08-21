Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Автор: Редактор 21.08.2018

Примите искренние поздравления с Днем Республики Коми!

Это праздник, который объединяет всех жителей нашего северного региона, ведь каждый вложил частичку души в становление и развитие Коми края.

Республика Коми – уникальное место с самобытной культурой, богатой историей и нетронутой природой. Здесь живут трудолюбивые, искренне любящие родной край люди. Мы гордимся достижениями земляков в самых разных сферах: образовании, науке, промышленности, медицине и многих других. С каждым годом наш регион изменяется, приобретая новые черты, но при этом сохраняя свой неповторимый облик.

Уверена, наша сплоченность, трудолюбие и самоотдача будут способствовать дальнейшему развитию Республики Коми, а также благополучию жителей и стабильности в обществе.

От всего депутатского корпуса желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии и успехов в труде на благо процветания родной республики!

Председатель Государственного Совета Республики Коми

Н.Б. Дорофеева

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