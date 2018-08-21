Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю с Днем республики!

Этот праздник объединяет всех, кому дорог наш Коми край, кто гордится его историей, традициями и сегодняшними успехами. Наша земля отличается богатством природных ресурсов и самобытной культурой. Но главное достояние – это люди, душой болеющие за республику.

У нас активное старшее поколение. Я благодарю ветеранов, которые самоотверженным трудом поднимали родной край и сегодня участвуют в общественной жизни. Я искренне признателен всем, кто каждый день на своем рабочем месте вносит вклад в социально-экономическое развитие региона.

В этом году нашей любимой республике исполняется 97 лет, всего три года остается до 100-летия. Мы поставили для себя задачу подойти к юбилею с качественными изменениями. Сегодня мы вместе преображаем наши города и районы, делаем их комфортными и удобными для проживания. В Год культуры особое внимание уделяем созданию качественной культурной среды и формированию равных возможностей для городских и сельских жителей.

Делаем это для наших детей и внуков – им продолжать начатое и развивать республику. У нас талантливая и целеустремленная молодежь. В свои 18-25 лет они уже очень многое знают и умеют, разрабатывают проекты, активно участвуют в мероприятиях Года волонтера. Пройдет совсем немного времени, и они станут главными действующими лицами в республике по реализации начатых нами преобразований.

Дорогие друзья, Республика Коми – неотъемлемая часть нашей большой страны. Россия – страна возможностей, готовая к прорывному развитию. Мы с вами живем в такое время, когда идеи и умы особенно востребованы и каждый, кто хочет учиться, развиваться, работать, найдет свое место в жизни и сможет самореализоваться. А из успехов каждого складываются успехи общие – республики, страны.

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия, мира и согласия, удачи во всех добрых начинаниях. Республике Коми – развития и процветания!

Глава Республики Коми

С.А. Гапликов