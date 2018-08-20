Коми есть чем гордиться

Выставка «Достояние Севера» продемонстрировала достижения республики

Более ста тридцати предприятий и организаций республики, а также муниципальные образования стали участниками выставки «Достояние Севера», прошедшей 18 августа в Сыктывкаре. Она открыла череду праздничных мероприятий, посвященных 97-й годовщине со дня образования региона.

Выставку достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми уже третий год подряд принимает столичный торгово-развлекательный центр «Июнь». Часть экспонатов встречала посетителей уже на улице – так, около центрального входа стояла кабина башенного крана сыктывкарского производства. Внутри здания можно было часами ходить по выставке и знакомиться с достижениями местных предприятий, а также с жизнью наших городов и районов.

Напомним, что в этом веке выставка проводится уже в третий раз. В советское время ВДНХ в республике впервые провели в 1936 году. На территории Кировского парка даже возвели специальный павильон. Последняя такая выставка прошла в 1976 году на 55-летие республики. Традицию проведения Коми ВДНХ по инициативе главы региона Сергея Гапликова возобновили в 2016 году.

– Выставка стала площадкой, определяющей будущее развитие отраслей республики, формирующей потенциал и перспективы наших предприятий, – отметил, открывая выставку, глава Республики Коми. – Здесь наглядно представлены самобытность, богатая культура и история наших городов и районов. И все это демонстрирует уникальность, неповторимость и величие нашего любимого северного края. Я благодарю участников, организаторов и гостей выставки за этот чудесный праздник. Отрадно и то, что впервые выставку в прямом эфире на всю европейскую часть страны транслирует наш республиканский телеканал «Юрган», так что о сегодняшнем событии будут знать жители и других регионов России. Выставка достижений и перспектив отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» объявляется открытой!

Участников и гостей Коми ВДНХ также поздравила спикер регионального парламента Надежда Дорофеева. Она отметила, что возрождение уникального смотра экономического и социального потенциала Республики Коми было верным решением. Выставка год от года становится ярче, масштабнее, интереснее.

– Сегодня на Коми ВДНХ присутствуют все города и районы, а также лучшие предприятия, организации и учреждения региона, – сказала она. – Они представляют здесь свои товары и услуги – все то, чем по праву может гордиться наш родной край. Участников могло быть и больше, но всем бы просто не хватило места.

Надежда Дорофеева пожелала участникам выставки дальнейшего развития и процветания на благо родного края, а гостям – новых знаний, ярких эмоций и впечатлений.

Затем Сергей Гапликов вместе с другими членами правительства региона и с Надеждой Дорофеевой осмотрели экспозиции, а также пообщались с представителями предприятий, организаций и муниципалитетов региона.

Экспозиция «ЛУКОЙЛ-Коми» погружала посетителей в богатые природными ископаемыми недра земли. Павильон компании был построен в виде отрезка шахты Ярегского месторождения. В 1932 году в Яреге открыли месторождение тяжелой, высоковязкой нефти. Желающим заглянуть в шахту выдавали на входе каски. После того как Сергей Гапликов побывал в шахте, представители компании преподнесли ему оригинальный подарок – карту Коми автономии середины двадцатых годов прошлого века. Винтажный документ советской эпохи был оформлен в современную рамку.

В прошлом году сотрудники АО «Монди СЛПК» рассказывали на ВДНХ об основных этапах производства бумаги. На этот раз для посетителей была подготовлена викторина, призами в которой служили еловые и сосновые саженцы. Вопросы разделялись по степени сложности. Например, легкий вопрос: «Почему комбинат возвели именно в том месте, где он сейчас находится?» Ответ: «Из-за реки Вычегды, по которой раньше сплавляли заготовленную древесину». Были и более сложные вопросы, ответить на которые могли только истинные знатоки истории предприятия. Также в павильоне гиганта на Вычегде можно было рассмотреть в микроскоп коловратку и других микроскопических чистильщиков сточных вод. Для наглядности заботы об экологии посетителям также представили макет действующих на комбинате водоочистных сооружений. К стенду Монди СЛПК гостей приглашали девушки-модели в причудливых бумажных головных уборах.

Экспозиция железнодорожников была посвящена 150-летию Северной железной дороги и скорому запуску дневного поезда-экспресса, благодаря которому из Сыктывкара в Усинск можно будет добраться за десять с половиной часов. Посетители фотографировались с колоритными «пассажирами» позапрошлого века: кавалером в цилиндре и дамой в шляпке и с кружевным зонтиком. Здесь также презентовали здание станции в Сосногорске, которое начали строить в этом году.

Третья республиканская ВДНХ собрала большое количество посетителей. Скучать не пришлось ни пенсионерам, ни людям среднего возраста, ни детям. Всех ждали дегустации, мастер-классы по традиционным ремеслам, интерактивные мероприятия, интересные фотозоны. Для ребят проводились конкурсы, викторины и подвижные игры. Пенсионеры выстраивались в очередь к медицинским павильонам, где можно было бесплатно пройти разные обследования: определить уровень холестерина и глюкозы в крови, измерить артериальное давление, проверить состояние сердца и легких. По результатам посетители получали врачебные рекомендации относительно здорового образа жизни и дальнейших обследований, а также буклеты по правильному питанию.

Очереди выстраивались и к столикам местных производителей продуктов. Здесь можно было продегустировать сало, колбасы, овощи, сметану, выпечку и прочую снедь.

– Налетай! Угощайся! – зазывали к столикам с едой щедрые производители. И народ не ждал повторного приглашения. Угощений хватило всем желающим, а длинный пирог с джемом, который занял несколько столов, пришлось долго разрезать и раздавать.

Пространство по левую руку от главного входа заняли подворья городов и районов. Муниципалитеты постарались оформить свои представительства по максимуму оригинально и встречали гостей визитными карточками своих районов.

Подошедшего к сыктывкарскому подворью Сергея Гапликова встретили музыканты-барабанщики. На площадке столицы Коми были представлены виртуальные путешествия «Город будущего».

Ижемки в старинных сарафанах предлагали загадать желание и пройти через рукотворные «ворота». Сотрудник ижемского краеведческого музея Антонина Артеева рассказывала о старинных головных уборах северянок. Гостей здесь угощали сизябской сметаной, диюрским и ластинским маслом. На сыктывдинском подворье потчевали лозымским медом и выльгортским салом.

На подворье Ухты был оформлен служебный кабинет бывшего градоначальника – Александра Зерюнова. На столе стояли бюст Ленина, дисковый телефон, лежали папка с документами и подшивка газеты «Ухта».

В павильоне Княжпогостского района помимо выпечки, сыров и прочей аппетитной снеди было и лукошко со свежесобранными белыми грибами. Устькуломцы вручили Сергею Гапликову хлеб, выпеченный на минеральной воде из природного источника деревни Пузла. Делегация Койгородского района пригласила руководителя Коми на фестиваль «Зымгыштан» в село Грива, воркутинцы – на Заполярные игры, а прилузцы подарили главе льняную сумку с национальным орнаментом.

Поскольку в этом году прямой эфир с выставки транслировался на республиканском телеканале «Юрган», то ее могли увидеть не только жители республики. Благодаря приложенным для этого усилиям правительства региона в июле 2018 года телеканал вошел в пакет спутникового телевидения «Триколор ТВ», а абоненты «Триколора» по всей европейской части страны смогут смотреть «Юрган».

Артур АРТЕЕВ

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Организатор ВДНХ в Коми – Министерство инвестиций, промышленности и транспорта РК совместно с Торгово-промышленной палатой республики. Цели и задачи выставки – раскрытие ресурсного, промышленного, научного, экономического потенциала и перспектив развития региона; формирование конкурентоспособного инвестиционного климата; привлечение инвесторов, потребителей для реализации проектов, товаров, работ, услуг, произведенных на территории республики.

Ее главная цель – демонстрация достижений и возможностей Республики Коми в различных отраслях хозяйства, формирование конкурентоспособного делового климата. Выставка направлена на установление и развитие деловых контактов между субъектами народного хозяйства Республики Коми, увеличение круга потребителей местных товаров, работ и услуг.