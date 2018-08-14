Коми отделение Сбербанка России примет участие в Коми ВДНХ «Достояние Севера»

В рамках Коми ВДНХ «Достояние Севера», который будет проходить в ТРЦ «Июнь» 18 августа, состоится бизнес-тренинг «Эффективные инструменты продвижения бизнеса в социальных сетях» от Коми отделения Сбербанка России. К участию в нем приглашены партнеры финансового учреждения: представители бизнеса Сыктывкара и Республики Коми, государственных органов.

Гостей тренинга ждет выступление от гуру интернет-маркетинга Олега Бармина – руководителя компании Аgenda Media, в прошлом возглавлявшего отдел маркетинга Живого Журнала и службу коммуникаций и социальных медиа Билайна. Он расскажет о том, как построить успешный бизнес, обанкротиться и опять стать миллионером. И как сделать видео-контент для социальных сетей, который будут смотреть. А также ответит на вопросы слушателей.

Поделятся своим опытом продвижения в социальных сетях и местные представители бизнеса: руководитель компании КomiPro Андрей Сидоров, начальник управления маркетинга строительной компании «СКАТ» Антон Власов и представители Сыктывкарского государственного университета.

ПАО «Сбербанк»