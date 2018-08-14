Региональный оператор по обращению с ТКО приступает к работе

Коми готовится к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее запуск предусмотрен федеральным законодательством. О том, какая работа сейчас проводится в этом направлении, главу региона Сергея Гапликова проинформировали вице-премьер республиканского правительства Константин Лазарев и представители регионального оператора по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба руководителя Коми.

Напомним, 6 июня 2018 года состоялся конкурсный отбор по выбору регионального оператора по обращению с ТКО, по результатам которого победило ООО «УХТАЖИЛФОНД».

– Передача функции по обращению с ТКО в руки единого регионального оператора позволит значительно оптимизировать эту сферу, так как региональный оператор будет применять комплексный подход в масштабах республики, – отметил Константин Лазарев.

С 1 октября 2018 года ООО «УХТАЖИЛФОНД», в чьи обязанности будет входить обеспечение сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, приступает к осуществлению своей деятельности. В настоящее время региональный оператор проводит ряд подготовительных мероприятий, среди которых – заключение договоров с потребителями услуги по обращению с ТКО.

Специалистами компании проведены встречи с руководством муниципалитетов и другими заинтересованными сторонами, а также проведена инвентаризация мест накопления ТКО в сельских и городских территориях. В установленном законодательством порядке региональным оператором начата подготовка к проведению торгов по выбору предприятий по транспортированию ТКО. По их результатам будут определены плановые затраты на транспортирование ТКО для регионального оператора.

– Мы планируем поставить два сортировочных завода: один в Сыктывкаре, еще один – в Ухте. Сейчас работаем над проектом по полигону в Ухте. По отдаленным территориям посмотрим, как удобнее для людей организовать сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов, просчитаем экономику, – сообщил начальник управления регионального оператора ООО «УХТАЖИЛФОНД» Владимир Киселев.

С началом деятельности регионального оператора вместо жилищной услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, плата за которую в настоящее время входит в состав платы за содержание жилого помещения, в квитанции появится отдельная строка «коммунальная услуга по обращению с ТКО», размер платы за которую будет рассчитываться по тарифам, установленным Министерством энергетики, ЖКХ и тарифов РК, с учетом установленных нормативов накопления ТКО.

При этом нововведения в части услуги по обращению с ТКО коснутся не только жителей многоквартирных домов, но и владельцев частных домов, а также всех хозяйствующих субъектов.

– Если могут возникнуть какие-то вопросы, их необходимо сейчас обозначить и решить. Все должно быть выверено от и до – по каждому району должен быть утвержден план действий: где и что надо сделать, какие для этого нужны ресурсы, когда это будет сделано, должны быть подписаны соответствующие обязательства, которые берет на себя региональный оператор, – поставил задачу глава Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru