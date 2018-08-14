Избирательная кампания набирает обороты

3 августа закончился этап выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госсовета РК VI созыва. В нынешней кампании участвуют семь партий: четыре парламентские – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», а также непарламентские – «Родина», «Коммунисты России» и новичок выборного процесса на территории Коми «Трудовая партия России». О ходе избирательной кампании журналистам рассказал председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев.

Всего было выдвинуто 28 кандидатов, из них четыре самовыдвиженца. Представители парламентских партий, партий «Родина» и «Коммунисты России» освобождены от сбора подписей и регистрировались в заявительном порядке. Соответственно, все выдвиженцы от этих политических партий прошли процедуру регистрации и были включены в избирательные бюллетени. Что касается представителя «Трудовой партии России», он просто заявился для участия в выборах, но подписи собирать не стал, поэтому в регистрации ему было отказано.

Из четырех самовыдвиженцев попытку сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения предприняли только трое, а четвертый к этой процедуре даже и не приступал. Один из троих начал собирать подписи со значительным опозданием и не успел. Другие два самовыдвиженца – по Ираёльскому и Приполярному округам – собрали необходимое количество подписей и представили в свои окружные избирательные комиссии, но, к сожалению, часть отобранных для проверки подписей была признана недействительной в силу допущенных нарушений разного рода.

– В целом, если говорить о субъектах РФ, тенденция одна и та же: единицы из самовыдвиженцев имеют возможность сдать необходимое для прохождения процедуры регистрации количество подписей избирателей в свою поддержку. На это обратила внимание Центральная избирательная комиссия РФ, и, скорее всего, процент подписей, который необходимо собрать самовыдвиженцу, будет снижен. Раньше было 2 процента, в 2014 году увеличили до 3 процентов. Но практика показала, что это фактически заградительный барьер – такое количество подписей собрать достаточно сложно, все допускают определенные ошибки. Ожидается реформа избирательного законодательства, и, возможно, этот момент будет учтен, – отметил Дмитрий Митюшев.

Среднее количество кандидатов в пяти одномандатных избирательных округах – от четырех до пяти на вакантный мандат. Максимально конкурентный – Ираёльский округ, там зарегистрировано шесть кандидатов – четыре от парламентских партий и по одному от партий «Коммунисты России» и «Родина». В Воркуте по Северному избирательному округу с представителями четырех парламентских партий поборется выдвиженец партии «Родина». В остальных округах по четыре кандидата – все от парламентских партий.

Примечательно, что в нынешней выборной гонке участвуют всего три женщины – две представительницы КПРФ выдвинуты по Северному и Приполярному округам, представительница «Единой России» – по Печорскому округу.

Сейчас началась выдача открепительных удостоверений, пока выдано всего 12 таких удостоверений.

С 11 августа началась предвыборная агитация в средствах массовой информации. Все жеребьевки уже проведены, распределено время бесплатной агитации в эфире республиканских телерадиоканалов и в периодических печатных изданиях. Правда, пока об активной агитации говорить не приходится. Единственный из кандидатов, кто уже изготовил тираж агитационных материалов, – представитель «Справедливой России», баллотирующийся по Академическому избирательному округу. Опять же по Академическому округу один из кандидатов допустил ошибку, разместив ролик в соцсети «ВКонтакте», но не представив его предварительно в ТИК Сыктывкара, что является основанием для привлечения к административной ответственности.

Галина ВЛАДИС

Фото БНК