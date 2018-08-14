В Коми почтили память Юрия Спиридонова

12 августа исполнилось восемь лет со дня смерти первого главы Республики Коми Юрия Спиридонова. В этот день на Краснозатонском кладбище столицы у могилы Спиридонова почтить его память собрались родные, друзья и коллеги.

От имени главы Коми Сергея Гапликова выступила зампред правительства республики – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова. Она отметила, что Юрий Спиридонов создал государственное устройство Республики Коми, наметил основные направления развития ее инфраструктуры.

– Его дело живет в его учениках, оно продолжает развиваться в организациях, которые им были созданы, – отметила она. – И мы это дело будем продолжать. Всем нам предстоит ответственная работа на этом пути.

В этом году Юрию Спиридонову исполнилось бы 80 лет. В республике пройдут памятные мероприятия, посвященные этой дате: конференции, выставки, презентации, рассказывающие о первом главе Республики Коми. 1 ноября, в день рождения Юрия Спиридонова, состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Ю.А. Спиридонов и его время», организуемая Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН, а по ее окончании – вечер памяти.

Артур АРТЕЕВ