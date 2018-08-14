Сборка моста через Ижму подходит к концу

В селе Ижма спускают на воду секции нового наплавного моста. Его сборка идет на берегу реки Ижмы с начала лета. На сегодня монтаж конструкций завершен на 75 процентов.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе районной администрации, специалисты из Архангельской области продолжают монтаж моста, который соединит райцентр с населенными пунктами Заречья.

Напомним, этого события ижемцы ждали несколько десятков лет. На встречах с руководством района и республики вопрос о переправе звучал постоянно. Обсуждался он и на встрече Сергея Гапликова с общественниками района в июле 2017 года, во время рабочего визита главы Коми в муниципалитет. Руководитель региона взял решение вопроса на особый контроль. Правительством Республики Коми на указанные цели была выделена субсидия в 30 миллионов рублей. Дополнительное финансирование позволило администрации муниципалитета заключить контракт на сумму почти 75 миллионов рублей.

На воду уже спущено одиннадцать звеньев, идет установка электрооборудования: монтаж освещения, сигнальных огней, светофоров. На помощь приедет еще одна бригада, так что в общей сложности на объекте будет работать почти полсотни человек.

Подрядная организация также задействует конструкции, изготовленные рыбинским заводом в рамках прошлого контракта. Монтаж проходит под контролем Российского речного регистра, его сотрудники уже провели три инспекции, в ходе которых не выявили каких-либо нарушений. Приемкой работ будет заниматься комиссия, состоящая из надзорных органов, отдела технического контроля и представителей власти.

Сама установка наплавного моста запланирована на конец августа и займет не более одного дня. Все работы ведутся по графику. Срок завершения работ – 31 августа.

Наплавной мост рассчитан для движения легкового и грузового транспорта по одной полосе с допустимой массой 30 тонн. Конструкцию оборудуют искусственным освещением, светофором, пешеходными дорожками.

Артур АРТЕЕВ

Фото пресс-службы администрации Ижемского района