Коми привлекла 800 миллионов на приоритетные проекты

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в IX Гайдаровском форуме, стартовавшем в Москве 16 января, сообщает пресс-служба руководителя республики. Международная научно-практическая конференция ежегодно собирает ведущих экономистов, представителей российской и зарубежной политической элиты. В этом году в работе форума принимают участие 670 спикеров, из них 120 – из-за рубежа, а также около 1700 СМИ.

На одной из панельных дискуссий участники форума обсудили вопросы внедрения проектного управления в регионах, а также обменялись опытом и лучшими практиками.

Напомним, задача по внедрению новых подходов к управлению развитием территорий с использованием проектного принципа поставлена президентом России Владимиром Путиным. Указом главы государства образован Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В Коми система проектного управления внедряется с 2015 года. В настоящее время в регионе реализуется девять приоритетных проектов по направлениям «Образование», «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Моногорода» и «Реформа контрольной и надзорной деятельности». По пяти проектам в 2017 году привлечено федеральное финансирование в объеме порядка 800 миллионов рублей.

По линии здравоохранения реализуется проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми». В 2017 году совершено 294 вылета, эвакуировано 403 пациента, в том числе 42 ребенка. В результате доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, увеличилась более чем на 14 процентов.

В рамках направления «Образование» в минувшем году по проекту «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» утвержден дополнительный объем контрольных цифр приема граждан на 2017 год по 50 наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям – 670 мест.

С открытием детского технопарка «Кванториум» по приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование для детей» охват детей услугами доп-образования в 2017 году составил 68,5 процента.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году благоустроено 96 дворовых, 20 общественных территорий и один городской парк. В наступившем году эта работа будет продолжена в 45 населенных пунктах республики.

Завершаются девять проектов по реконструкциям автомобильных дорог, в том числе ранее запланированного срока сдан в эксплуатацию участок Малая Пера – Ираель протяженностью 34,5 километра по концессионному соглашению. Реализуются 13 проектов по разработке проектной документации по реконструкциям автомобильных дорог.

Кроме того, дополнительно к приоритетным проектам по стратегическим направлениям развития страны в Коми реализуется семь приоритетных проектов по внедрению федеральных целевых моделей улучшения инвестиционного климата.

Лина ПЕРОВА