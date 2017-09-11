В Сыктывкаре проводили лето с музыкой

В минувшие выходные в центре столицы Коми прошёл музыкальный фестиваль Тусовки в МузМире. На два дня площадка под часами возле центрального бассейна превратилась в настоящую рок-арену. Тусовки стали последним опен-эйром в этом году и завершили череду летних концертов и фестивалей под открытым небом.

Тусовки в МузМире — проект группы компаний МузМир. Первый фестиваль прошёл в 2009 году и объединил на одной сцене исполнителей самых разных жанров. Формат Тусовок постоянно менялся: от опен-эйра с участием представителей исключительно республиканской сцены, до фестиваля с мощным хэдлайнером и достойным разогревом. Одним из самых ярких эпизодов в истории проекта стал приезд в 2015 году московской группы EASY DIZZY — официального российского требьюта легендарных AC/DC.

Суббота выдалась дождливой. Всё утро лил дождь, а столбик термометра упорно не желал подниматься выше 7 градусов по цельсию. Фестиваль открывала молодая сыктывкарская группа Пинта-Грамма с хитами мировой сцены в панк-рок обработке. Музыканты представили солянку из песен Марлина Мэнсона, Силин Дион, The Cranberries, Nirvana и других западных исполнителей. Вторыми на сцену поднялись музыканты из группы Своя Компания. Своя Компания — одна из старейших блюзовых групп в республике, играющая как классический блюз так и смежные с ним стили. Свою Компанию сменили ребята из CoverRaiders — группы, специализирующейся на метал-каверах отечественной рок-музыки. Тяжёлые рифы публику подраскачали и разогрели слушателей перед выступлением поп-рок проекта Лайм, завершившего первый день Тусовок.

Лаймовцы отыграли получасовой сет, в котором объединили популярнейшие хиты российской поп-музыки. Горожанам российская поп-музыка оказалась близка по духу и многие песни зрители пели вместе с музыкантами.

Второй день Тусовок выдался более ясным, а временами даже солнечным. Впрочем, баловать сыктывкарцев теплом погода не хотела, выше плюс девяти температура так и не поднялась, но гостей Тусовок осенняя прохлада особо не смущала, с холодом многие боролись самым доступным и эффективным способом — танцами.

Первым на сцену поднялся Валентин Тырин — вокалист и автор песен группы Регион 11. Небольшая программа включала в себя подборку лучших треков Региона. После позитивного начала, заданного Валентином Тыриным, горожанам предстояло погрузиться в депрессивную атмосферу пост-рока. На 40 минут ушами слушателей завладела группа Один на Кухне, представившая материал собственного сочинения.

Один на Кухне хорошо подготовили публику для выступления коллектива, закрывавшего осенние Тусовки — группы Оприход. Оприход — андеграундный музыкальный проект из Сыктывкара, основанный в 2003 году Владимиром Русановым и известный не только в республике, но и за её пределами. Сами участники проекта характеризуют свою музыку как «Дарк-романс», «Психошансон», «Похоронный шансон» и «Депрессив».

Осенними Тусовками МузМир завершил череду летних концертов под открытым небом. В общей сложности с мая по август компания отработала более 30 концертов под открытым небом.

— Весна и лето у нас выдались насыщенными и запоминающимися. Мы обеспечили техническое оснащение практически всех крупных республиканских и районных праздников в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске, Усть-Цильме, Ижме, Усть-Куломе, Корткеросе и других населённых пунктах. В этом году нашей компании исполняется двадцать один год и по этому случаю в ноябре мы планируем провести двухдневный музыкальный фестиваль «Крутящиеся гитары». Обязательно привезём хороших хэдлайнеров, так что следите за новостями, будет интересно, — рассказал руководитель группы компаний МузМир Сергей Лебедев.

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