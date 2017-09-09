Три недели театрального полета

Актриса, певица Национального музыкально-драматического театра республики Анна Попова вытянула счастливый билет. Решением Союза театральных деятелей Коми именно она отправилась на месячное обучение в ХI Международную летнюю театральную школу в город Звенигород. Такой подарок Анна Попова получила в честь юбилея театра.

Школа ежегодно принимает молодых артистов со всего мира. Занятия в школе – мастер-классы, лекции, творческие встречи, работа над спектаклями – проходят с утра до ночи. Открывает и закрывает школу ее художественный руководитель и главный «покровитель» – председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Со времени старта, 2007 года, проект расширил географию до мирового масштаба и освоил практически все жанры и направления сценического искусства: драму, кукол, оперу, мюзикл, пластику и уличный перформанс.

В школе – железное правило: все три с лишним недели отсюда никто самостоятельно не отлучается. Как рассказала Анна Попова, отлучаться особенно и некогда, настолько интенсивно здесь кипит жизнь, все плотно, шумно, весело и безумно интересно. Молодые артисты (до 35 лет), а их порядка ста человек, живут и учатся в нескольких одноэтажных корпусах большого пансионата. Обучение проводят лучшие педагоги страны, в том числе из МХАТа и Щукинского училища. Сыктывкарка – одна из немногих участников, кто получил направление в школу просто как подарок, вообще же сюда проходят по конкурсу. И попасть в эти стены можно только один раз в жизни.

У Анны Поповой нет актерского образования, по специальности она хормейстер. Тем не менее девушка не только поющая, но и играющая актриса. Навыки актерского мастерства перенимает у художественного руководителя театра Светланы Горчаковой. Между тем в школе она узнала столько, сколько, по ее признанию, не узнала бы никогда и нигде. В музыкальном институте, где она училась, например, педагог по вокалу учил ее петь по одной классической методике, а в школе педагог, доцент кафедры по сценической речи театрального института имени Щукина Елена Ласкавая – по другой, своей. Вообще о школе этого педагога слагают легенды, к ней обращаются столичные радио- и телеведущие, спортивные комментаторы и политики. Ее методика начисто ликвидирует дефекты речи: проглатывание звуков, картавость, шепелявость, сводит на нет страх публичного выступления, дискомфорт в общении, неуверенность в себе.

Анна Попова открыла у себя новый, совершенно незнакомый до того тембр голоса, новые глубинные ноты. И все это «новое» нужно и можно развивать и дальше. А открылось это благодаря тренингу по зеванию. Ученики ложатся в круг и по просьбе педагога начинают шумно и громко зевать. Долго, чтобы освободилась гортань, расслабился дыхательный аппарат и раскрылся нижний тембр. И это только один тренинг, с помощью которого раскрывают себя ученики школы Елены Ласкавой.

В школе максимально раскрывают и моральные, и физические ресурсы учеников. Одно только занятие по сценическому движению у известного режиссера, драматурга Андрея Дрознина вылечили до того долго болевшую спину Анны Поповой. По ее словам, после «прыжков крокодилом», «лежания сфинксом» и «стояния львом» все как рукой сняло. Вот что значит «правильная» физическая нагрузка.

У Андрея Дрознина уроки были направлены на концентрацию внимания, много времени уделялось работе с партнером, умению чувствовать товарища по сцене.

Чудеса творились и на уроках пластического воспитания (фехтование), у доцента кафедры актерского мастерства театрального института имени Щукина Андрея Ураева. В первый же день, по признанию девушки, он показал своим ученикам «фантастику». На вытянутой руке нужно как можно дольше за ножку держать стул. С задачей справлялись немногие, но когда педагог видел, что ученик уже готов сдаться, он подходил и нажимал какую-то точку на плече. После этого стул можно было держать до бесконечности. Андрей Ураев дал очень многое: научил правилам разминки и основам фехтования. И еще преподнес ценный урок насчет правдивости существования на сцене. Замахнувшись шпагой на своих подопечных, он спросил, почему же они не убегают, ведь это неправильно, значит, нет включения в проживание здесь и сейчас в предлагаемых обстоятельствах.

Константин Станиславский утверждал, что еще в мастерских студенты должны поставить свой спектакль. И в летней школе тоже ставились спектакли. Сценарий по произведениям Бориса Пильняка к спектаклю «Скелет», в котором участвовала Анна Попова, написала известный драматург Ксения Драгунская, а ставил современный режиссер Александр Огарев. Пьесы воспитанники школы читали заранее, задолго до приезда в школу. Когда репетировали спектакль, спать приходилось по два часа. Зато как актриса и певица сыктывкарка открыла для себя немало. Например, на сцене не надо было перевоплощаться, как этого требуется в профессиональном театре, где она работает. А надо было самой принести образ героя, которого играешь, вникнуть в него, отталкиваясь от текста. В результате спектакль получился почти сатирическим, хотя до выхода мало кто понимал, что вообще происходит. Всего за смену обучающиеся здесь выпускают пять полноценных театральных проектов, которые показываются зрителям.

Смена, в которую попала Анна Попова, получилась суперинтернациональная: в ней были актеры из Туркмении, Бурятии, Коми, Армении, Украины, Исландии, Португалии, Дании. В один из дней участники организовали международный концерт. Многие пели на родном языке, Анна Попова – на коми и русском. И все вроде как друг друга понимали. Скандинавский мальчик, очень плохо говоривший по-русски в начале смены, через три недели вполне сносно изъяснялся и категорически не хотел переходить на свой язык.

Большим подарком для всех стала поездка в Москву на спектакль с участием Сан Саныча – так коллеги называют Александра Калягина, а также творческие встречи с мэтром советской и российской театральной режиссуры Львом Додиным и звездой советского и российского кино Александром Збруевым. Оба произвели на студентов неизгладимое впечатление. Равно как и заведующий кафедрой российского института сценического искусства Вениамин Фильштинский, который учил подопечных наукам духовного толка: наблюдать, уметь видеть прекрасное, замечать, анализировать, размышлять.

Много внимания педагог уделил Антону Павловичу Чехову, которого он настоятельно рекомендовал всем читать, читать и перечитывать.

По словам Анны Поповой, эти три с небольшим наполненные недели начисто перевернули ее представление о сцене, о самой себе, о предназначении актерской профессии. Во всяком случае, теперь она более отчетливо представляет, к чему и как нужно стремиться и кто в этом может поддержать.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА