Звезды на небе и звезды на сцене

В Сыктывкаре в Центре досуга и кино «Октябрь» прошел вечер романсов заслуженной артистки России, народной артистки Коми Альфии Коротаевой «Звезды на небе». В будний день насладиться прекрасным голосом певицы и замечательными историями о создании романсов в изложении музыковеда, педагога Гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова Ольги Мойсеевич собрался полный зал ценителей прекрасного.

Альфия Коротаева не нуждается в особых представлениях. Солистка Государственного театра оперы и балета Коми, давно имеющая свою армию поклонников, на родных подмостках в последние годы и не по своей воле появляется не так часто, как хотелось бы ей и ее ценителям. Певица уже давно параллельно с театром идет своей дорогой, либо принимая приглашения для участия в проектах российского масштаба, либо сама распахивая поле для творчества.

Ольга Мойсеевич – со­здатель и вдохновитель ряда образовательно-музыкальных проектов, удачно воплощенных в жизнь. Два года назад, например, в Центре культурных инициатив «Югор» проходил весьма занимательный проект «Музыкальные истории». Это были увлекательные лекции о классической музыке, в которых не только рассказывались подробности из жизни маэстро и их инструментов, но и все подтверждалось практической стороной – выступлениями профессиональных музыкантов.

Творческий тандем Альфии Коротаевой и Ольги Мойсеевич тоже оказался весьма гармоничным. Немногие знают, что за несколькими строфами романса стоят целые исторические события, конкретные человеческие судьбы, драмы, трагедии. В ноябре 1918 года на Кубани нелепый трагический случай оборвал жизнь талантливого композитора и поэта, автора всемирно известного романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду» Николая Харито. По легенде в ту секунду, когда прозвучал выстрел и поэт упал замертво, сраженный пулей ревнивца-офицера барона Бонгардена, в соседнем зале ресторана, где играли свадьбу, кто-то запел именно этот романс.

Но самым уникальным по количеству легенд стал романс «Гори, гори, моя звезда», авторство которого приписывалось Гумилеву, Бунину и даже Колчаку. По одной из легенд адмирал Колчак пел этот романс перед расстрелом. Так ли это, доказать никто не берется. Но авторы романса все же доподлинно известны. В 1847 году московские власти решили с размахом отметить 700-летие Москвы, к дате приурочили множество всяческих конкурсов, в том числе на лучший романс. Обязательным условием было упоминание рождественской звезды. Слова романса, не сразу ставшего популярным, написал студент Московского университета Владимир Чуевский, музыку – композитор Петр Булахов. Романс нигде не победил, и со временем о нем забыли. А вспомнили только в годы Первой мировой войны благодаря аранжировке талантливого певца Владимира Сабинина, который сделал из романса настоящий патриотический гимн.

На концерте каждый романс Альфия Коротаева переживала по-своему, благодарная публика не уставала осыпать ее овациями и криками «браво». Концертмейстером была Елена Ардуванова – тоже давний сценический партнер певицы.

Концерт Альфия Коротаева завершила своим коронным номером – романсом «Соловей» Александра Алябьева и уже на бис исполнила романс «Какая ночь», музыку к которому написал композитор барон Врангель.

Этим концертом певица открыла целый проект. Каждый первый понедельник месяца в Центре досуга и кино «Октябрь», который охотно согласился поддержать певицу, будут проходить концерты с участием артистов оперы. Альфия Коротаева в данном случае выступает как продюсер, режиссер и идейный вдохновитель. Следующий концерт пройдет 2 октября. Это будет вечер романсов и песен западных композиторов. В концерте примет участие лауреат международных конкурсов Анастасия Морараш. 6 ноября зритель услышит арии из популярных и малоизвестных оперетт.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА