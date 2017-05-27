Председателем совета столицы избрана Анна Дю

В четверг на очередной сессии горсовета был избран новый руководитель депутатского корпуса столицы Коми. Им стала исполняющая обязанности председателя совета Анна Дю. Ранее ее кандидатуру поддержал политсовет Сыктывкарского отделения партии «Единая Россия».

Второй кандидат на пост председателя – депутат от КПРФ Илья Богданов. В результате тайного голосования за Анну Дю отдали свои голоса 20 депутатов, двое проголосовали против и один бюллетень посчитали испорченным. За Илью Богданова проголосовали два человека.

Анна Дю предпочла исполнять непростую работу председателя совета на неосвобожденной основе, то есть отказавшись от зарплаты. На вопрос, насколько она готова совмещать ведение своего бизнеса и функции главы совета, она ответила:

– Я работаю уже очень давно, и не только в бизнесе, но пришлось и на шахте поработать. Это семейный бизнес, и в нем уже сформирована профессиональная команда, которая умеет работать и дистанционно согласовывать какие-то вопросы со мной. Два месяца, в течение которых я исполняла обязанности председателя, показали, что я стараюсь и могу выполнять поставленные передо мной задачи, связанные с проблемами города. В нашем совете 30 депутатов, и многие тоже работают на неосвобожденной основе. На председателе, конечно, лежит больше ответственности, но я рассчитываю на свою энергию и профессионализм.

На данный момент на освобожденной основе в городском совете работают два депутата. Это председатель комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию Надежда Цветкова и председатель комиссии по социальным вопросам Светлана Литвина.

Галина ГАЕВА