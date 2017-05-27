В Печоре создан отдел национальных культур

Национально-культурные автономии Печорского района провели первое организационное собрание в созданном на базе городского объединения «Досуг» отделе национальных культур и народного творчества.

На встречу, которая состоялась в минувший понедельник, пришли представители казачьего общества, общественных движений «Изъватас» и «Русь Печорская», а также национально-культурной автономии «Украина». Объединили представителей национальных автономий по инициативе районной администрации. Отдел национальных культур и народного творчества будет сотрудничать со всеми шестью национальными автономиями района. В «Досуге» им будут предоставляться площадки для работы.

По сообщению пресс-службы районной администрации, представители НКА обсудили план работы, возможность участия в грантовых конкурсах и ряд других организационных вопросов. Так они решили объединить усилия для организации и проведения мероприятий. В частности, 12 июня они примут участие во всероссийской акции «Парад дружбы народов России», которая состоится в рамках празднования Дня России, а 22 июня проведут акцию «Венок памяти», посвященную Дню памяти и скорби.

Артур АРТЕЕВ