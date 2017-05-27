Клещи поджидают жертву

По данным на 24 мая, от укусов иксодовых клещей в Коми пострадал 221 человек. Как рассказали «Республике» специалисты Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, случаев заражения клещевым энцефалитом в их числе нет.

Между тем, как отмечают в Роспотребнадзоре Коми, из 34 клещей, обследованных в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, в двух обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций, подчеркивают специалисты, остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры. Кроме того, следует использовать средства индивидуальной защиты – репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей.

Для домашних животных, обитающих на дачах, используются специальные противоклещевые ошейники. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению. Принести в дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, чтобы этого избежать, нужно осматривать своих питомцев. Не следует заносить в помещение свежесорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. В случае присасывания клеща необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью с целью проведения своевременных профилактических мероприятий.

Марина ЩЕРБИНИНА