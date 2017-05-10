Вопрос – ответ

На вопросы читателей отвечает Наталия Разумовская, член Ассоциации юристов России в Республике Коми.

– Полгода назад умер мой отец. В наследство мне и сестре осталась его квартира. Но у него был еще и денежный вклад в банке, который куда-то исчез. Предполагаю, что сестра могла снять деньги по доверенности. Как выяснить, остались ли сбережения от отца, и могу ли я их получить?

Борис К., г.Емва

– Уважаемый Борис, если в состав наследственного имущества входят денежные средства в банке, то включение их в состав наследства осуществляется на основании сберегательной книжки и подтверждения, выданного банком на основании запроса нотариуса. Если сберегательная книжка отсутствует (утеряна, сгорела и т.п.), но наследник уверен, что у наследодателя имелся вклад в определенном банке, то нотариус подготовит запросы в банки, другие кредитные организации в интересах выявления состава наследства и его охраны.

В соответствии со статьей 1171 Гражданского кодекса РФ нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества.

В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.

– Получаю пенсионные льготы как вдова погибшего военнослужащего. Летом собираюсь снова выйти замуж. Сохранятся ли льготы после замужества?

Марина Петровна С., г.Воркута

– Уважаемая Марина Петровна, за вдовами (вдовцами) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, имеющими право на перечисленные Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» гарантии и компенсации, сохраняется это право до повторного вступления в брак (п.6 ст.24 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).