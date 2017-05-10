Никто не забыт

В День Победы жители села Спаспоруб Прилузского района открыли памятник труженикам тыла. Работу по увековечению памяти солдат и тех, кто ковал Победу в тылу, сельские активисты ведут уже четвертый год.

Как рассказала «Республике» жительница села Раиса Шехонина, изначально этим благим делом занималась инициативная группа, в которую она сама входит, – выпускники Спаспорубской школы 1972 года. Но потом к ним присоединились другие спаспорубцы.

В 2013 году силами сельчан был установлен памятный щит «Спаспоруб – родина двух героев» в память об Иване Маркове и Викторе Лобанове – Героях Советского Союза. А семья Раисы Шехониной поставила в сквере Победы памятник своим родственникам – шести братьям Поповым, ушедшим на фронт. Четверо из них вернулись домой, но из-за военных ран прожили недолго.

Затем сельские активисты добились установки памятника Ивану Маркову возле школы, которая носит его имя. Выходец из Спаспоруба стал первым Героем Советского Союза из Коми, получив звание еще в финскую войну. Кроме того, была изготовлена мемориальная доска Виктору Лобанову, но ее пока не установили.

Еще одна воплощенная в жизнь идея спаспорубцев – Сиреневый сад Победы в селе. По словам Раисы Шехониной, изначально подразумевалось, что это будет сиреневая аллея, но в результате кустов оказалось так много, что они вполне претендуют на имя небольшого сада. А возле школы в память об учителях, ушедших на фронт, была высажена рябиновая аллея.

В ноябре прошлого года сельчане начали собирать средства, чтобы отдать дань памяти тем, кто работал в годы Великой Отечественной и был награжден медалью труженика тыла. Собрали сорок тысяч рублей, на них приобрели две плиты, на одной из которых выбили изображение упомянутой медали, на другой – слова благодарности тыловикам. Плиты установили в сквере на территории мемориального комплекса в честь участников Великой Отечественной войны.

Анна ПОТЕХИНА