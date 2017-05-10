В «Ленинке» собирают игрушки для больных детей

В Национальной библиотеке Коми проходит благотворительная акция. В рамках объявленного в республике Года добрых дел в фойе главного книгохранилища региона установлен ящик для сбора игрушек и канцелярских принадлежностей детям, которые находятся на лечении в Республиканской детской клинической больнице.

В ящике уже лежат новые игрушки, машинки, яркие книжки со стихами и сказками. На поясняющем плакате указано, что акция «Шкатулка мужества» проводится совместно с благотворительным фондом «Сила добра». Сбор подарков детям будет проходить до конца мая.

Артур АРТЕЕВ

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