Дачные заботы в мае
Петрушка, укроп, салат не боятся холода
Как только земля оттаяла, смело высаживайте их на грядки. Пройдет всего несколько недель – и свежая зелень у вас на столе. Ранней посадки требуют не только зелень, но и некоторые виды овощей.
Каждому овощу – свой градус
Вот несколько примеров приемлемых температурных условий для ранних культур:
щавель, редис, редька прорастают при температуре почвы 1-2 градуса тепла;
салат, укроп, капуста – при 2-3 градусах;
сельдерей, бобы, морковь – при 3-4 градусах;
картофель – при 5-8 градусах.
Большинство этих растений можно сеять без оглядки на холода, они выдерживают достаточно сильные заморозки.
Семь самых ранних по срокам посадки культур
- Редис, редька. Первые грядки готовьте под них. Сеять редис можно многократно в течение сезона, но первый срок – сразу, как оттаяла земля. Чтобы все лето есть свежую редиску, каждый последующий посев проводите, когда в предыдущем появятся первые листки.
Отберите крупные, полновесные семена, опустите их в солевой раствор и отбросьте всплывшие семена. Расстояние для высева – 2-4 см друг от друга, глубина – около 1-2 см. Редис и редька любят влажную и тщательно разрыхленную почву.
- Щавель. Это одна из самых ранних овощных культур, всходы появляются, как только растает снег. Щавель любит, чтобы земля была достаточно влажной. Почву желательно заправить органическими удобрениями.
- Салат. Салат неприхотлив, и, если посадите его в удобренную почву, он отблагодарит вас особым урожаем. Весенние сорта – скороспелые, их и надо сажать в первую очередь. Семена этой холодостойкой культуры при температуре 50C прорастают через 5-7 дней. Молодые растения переносят заморозки до -60C.
- Морковь.Ее имеющие твердую оболочку семена медленно прорастают, и если опоздать с посевом, придется обильно поливать грядки с морковью каждый день. В пересохшей земле семена могут не взойти вообще. Морковь лучше сеять рядами, а не разбрасывать, чтобы были четкие междурядья. Она любит расти на открытых, хорошо освещаемых участках.
- Сельдерей. Лучше всего высаживать рассаду, но ее надо было готовить заранее. При выращивании семенами посев начинают рано, как только прогреется почва. Перед посевом проросшие семена слегка просушивают и перемешивают с опилками – 1 часть семян на 5 частей опилок. Норма высева – 1 грамм семян на десять квадратных метров. Для получения высокого урожая внесите на грядку, приготовленную для сельдерея, навоз и компост, слегка разрыхлите землю и высаживайте рассаду или семена спустя две недели. Заморозки до 5-6 градусов растениям не страшны.
- Укроп. Это, пожалуй, самая популярная культура на дачном участке с ранней весны и до поздней осени. Чтобы молодая зелень всегда была у вас на столе, сейте укроп в течение весны и лета с интервалом в 10-15 дней. А первый посев в открытый грунт возможен сразу после того, как оттает почва.
- Петрушка. Ее сеют в два срока: ранней весной и осенью – в октябре. Семена петрушки твердые, и при весеннем севе их следует предварительно замочить и прорастить. Почву эта культура требует глубоко разрыхленную, не боится тени. Не приемлет слишком большую влажность: при этом сильно теряет в урожайности и становится непригодной для хранения. А на сухих почвах вырастает худосочной и с недостаточным количеством витаминов. Семена высеваются в бороздки на глубину до 3 см. Хорошие предшественники петрушки – белокочанная и цветная капуста, ранний картофель, огурцы.
rg.ru
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