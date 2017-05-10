Дачные заботы в мае

Петрушка, укроп, салат не боятся холода

Как только земля оттаяла, смело высаживайте их на грядки. Пройдет всего несколько недель – и свежая зелень у вас на столе. Ранней посадки требуют не только зелень, но и некоторые виды овощей.

Каждому овощу – свой градус

Вот несколько примеров приемлемых температурных условий для ранних культур:

щавель, редис, редька прорастают при температуре почвы 1-2 градуса тепла;

салат, укроп, капуста – при 2-3 градусах;

сельдерей, бобы, морковь – при 3-4 градусах;

картофель – при 5-8 градусах.

Большинство этих растений можно сеять без оглядки на холода, они выдерживают достаточно сильные заморозки.

Семь самых ранних по срокам посадки культур

Редис, редька. Первые грядки готовьте под них. Сеять редис можно многократно в течение сезона, но первый срок – сразу, как оттаяла земля. Чтобы все лето есть свежую редиску, каждый последующий посев проводите, когда в предыдущем появятся первые листки.

Отберите крупные, полновесные семена, опустите их в солевой раствор и отбросьте всплывшие семена. Расстояние для высева – 2-4 см друг от друга, глубина – около 1-2 см. Редис и редька любят влажную и тщательно разрыхленную почву.

Щавель. Это одна из самых ранних овощных культур, всходы появляются, как только растает снег. Щавель любит, чтобы земля была достаточно влажной. Почву желательно заправить органическими удобрениями. Салат. Салат неприхотлив, и, если посадите его в удобренную почву, он отблагодарит вас особым урожаем. Весенние сорта – скороспелые, их и надо сажать в первую очередь. Семена этой холодостойкой культуры при температуре 50C прорастают через 5-7 дней. Молодые растения переносят заморозки до -60C. Морковь.Ее имеющие твердую оболочку семена медленно прорастают, и если опоздать с посевом, придется обильно поливать грядки с морковью каждый день. В пересохшей земле семена могут не взойти вообще. Морковь лучше сеять рядами, а не разбрасывать, чтобы были четкие междурядья. Она любит расти на открытых, хорошо освещаемых участках. Сельдерей. Лучше всего высаживать рассаду, но ее надо было готовить заранее. При выращивании семенами посев начинают рано, как только прогреется почва. Перед посевом проросшие семена слегка просушивают и перемешивают с опилками – 1 часть семян на 5 частей опилок. Норма высева – 1 грамм семян на десять квадратных метров. Для получения высокого урожая внесите на грядку, приготовленную для сельдерея, навоз и компост, слегка разрыхлите землю и высаживайте рассаду или семена спустя две недели. Заморозки до 5-6 градусов растениям не страшны. Укроп. Это, пожалуй, самая популярная культура на дачном участке с ранней весны и до поздней осени. Чтобы молодая зелень всегда была у вас на столе, сейте укроп в течение весны и лета с интервалом в 10-15 дней. А первый посев в открытый грунт возможен сразу после того, как оттает почва. Петрушка. Ее сеют в два срока: ранней весной и осенью – в октябре. Семена петрушки твердые, и при весеннем севе их следует предварительно замочить и прорастить. Почву эта культура требует глубоко разрыхленную, не боится тени. Не приемлет слишком большую влажность: при этом сильно теряет в урожайности и становится непригодной для хранения. А на сухих почвах вырастает худосочной и с недостаточным количеством витаминов. Семена высеваются в бороздки на глубину до 3 см. Хорошие предшественники петрушки – белокочанная и цветная капуста, ранний картофель, огурцы.

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