Дополнительный поезд Нижний Новгород — Воркута отправится накануне майских праздников

Для удобства пассажиров назначен дополнительный поезд № 90/89 Нижний Новгород – Воркута, отправлением из Нижнего Новгорода 29 апреля. Из Воркуты в обратный путь поезд отправится 1 мая.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru.