В Коми внедрят модель кадрового обеспечения экономики

В новом году вся информация о потребностях рынка труда и обеспечении экономики специалистами будет сведена в единую систематизированную систему прогнозирования и подготовки кадров. Речь об этом шла на заседании правительства республики 22 декабря.

Сейчас за кадровую политику в республике отвечают три министерства, руководители которых – и.о. министра экономики Марина Анисимова, министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин и заместитель председателя правительства – министр образования Наталья Михальченкова – подготовили к заседанию правительства по объемному докладу.

Спрос и предложение на рынке труда в Коми сильно отличаются. В числе прочего Коми сталкивается с проблемами обеспечения экономики квалифицированными рабочими и инженерными кадрами для развития новых отраслей.

Причин тому несколько. Во-первых, как пояснила Марина Анисимова, прогноз кадровой потребности экономики республики (так называется нынешняя модель кадрового обеспечения) составлялся на основе статистических данных и соцопросов работодателей через администрации муниципалитетов, а также органы государственной власти. Наибольший объем информации обеспечивал Комистат, но именно он с нового года выпадает из этой цепочки – в связи с изменением федерального плана госстатистики организация не сможет выполнять эту работу. Что касается сбора данных через муниципалитеты, то он не полный и не вполне корректный, да и обработка полученной информации без участия Комистата, «вручную», как выразилась Марина Анисимова, проблематична.

Помимо этого, ныне действующая модель имеет еще ряд недостатков: нет единой методики анализа и прогнозирования, работодатели не заинтересованы в предоставлении достоверной информации, нет четких требований к профессиональным компетенциям сотрудников и аттестации рабочих мест.

Во-вторых, подготовка кадров не вполне соответствует потребностям рынка труда. Согласно составленному в республике прогнозу, общая потребность в кадрах на 2016-2020 годы в Коми – 85 тысяч человек. Из них 55 процентов это рабочие, 23 процента (19,5 тысячи человек) – специалисты с высшим образованием и 22,6 процента (19,2 тысячи человек) – специалисты со средним профобразованием. При этом планируемое количество выпускников училищ и лицеев по рабочим профессиям не покрывает прогнозной кадровой потребности в 2016 году в четыре раза (1693 выпускника при потребности 6650 человек), специалистов со средним профессиональным образованием – в 1,6 раза (1956 выпускников при потребности 3144 человека).

Ответ на это содержался в докладе Натальи Михальченковой, напомнившей, что в 2013 году в Коми была разработана дорожная карта подготовки по коротким программам специалистов рабочих профессий и постановлением правительства региона запланировано на 2014-2018 годы создание девяти центров профессиональных квалификаций. К настоящему времени создано уже семь, в которых подготовку и переподготовку прошли 2990 человек, из них 2670 – по рабочим профессиям. Кроме того, с 2016 года за счет средств республиканского бюджета начали обучать школьников профессиям на базе техникумов.

Илья Семяшкин, чье ведомство отвечает за трудоустройство безработных, указал на такой фактор, как несоответствие квалификации тех, кто ищет работу, потребностям работодателей. Поэтому служба занятости занимается профессиональным обучением и переобучением безработных. Ежегодно обучается не менее 1800 безработных, большая часть из которых – это молодые люди в возрасте 16-29 лет.

В процессе обсуждения высветилась еще одна проблема: ни одно из профильных министерств не готово взять на себя координацию кадровой работы. Как образно выразилась по этому поводу Наталья Михальченкова, «лебедь, рак и щука пока не стали тремя девицами под окном».

Именно для того, чтобы вся информация аккумулировалась в одном месте, и внедряется новая модель прогнозирования и подготовки кадров. Как резюмировал глава республики Сергей Гапликов, каждое из министерств продолжит заниматься своим направлением и будет загружать данные в соответствующие разделы единой автоматизированной системы. Сюда же направлять информацию смогут и прочие министерства, и будет понятной ситуация с вакансиями и предложениями. Оператором системы руководитель региона назначил министерство экономики Коми.

На вооружение минэкономики предлагает взять автоматизированную систему, разработанную ООО «ИБС Экспертиза», которая уже внедрена в 20 субъектах Российской Федерации. Модель охватывает все ключевые блоки планирования и подготовки кадров: мониторинг рынка труда и обучения специалистов, прогнозирование (востребованность компетенций, анализ баланса спроса и предложения на профессии, динамики изменений развития сети образования, планирование контрольных цифр приема, оптимизации образовательной сети). Пользователями подобных систем прогнозирования выступают соответствующие органы исполнительной власти, федеральные университеты и институты развития образования.

Галина ВЛАДИС