В Коми прошел чемпионат по стрельбе из пневматического оружия

Сосредоточенные лица, точные выстрелы и витавшее вокруг всего этого психологическое напряжение. В такой атмосфере на базе Сыктывкарского медколледжа имени Морозова проходил чемпионат Коми по пулевой стрельбе. Участие в нем приняли 78 спортсменов из разных городов и районов республики. Среди звезд – лучшие стрелки региона, в том числе и мастер спорта международного класса Екатерина Паршукова из села Тимшер Усть-Куломского района.

Соревновательная борьба развернулась в подвальном тире медколледжа. Перед тем как попасть туда, нужно было пройти через довольно мрачные помещения с ободранными стенами и тусклым освещением. Однако в самом тире светло и тепло, и оборудован он неплохо. Женщины и мужчины делились по шесть и стреляли по мишеням, расположенным в двух противоположных сторонах тира. То и дело слышались строгие и четкие команды главного судьи соревнований Елены Жаковой:

– Экран чаще меняйте, чтобы четче были видны пробоины. Просьба к спортсменам проверять шифровку мишеней, их должно быть 12. Всем приготовиться.

После последних установок, затаив дыхание, спортсмены ожидали команду судьи. Нешуточная стрелковая схватка начиналась после сурового: «Внимание, старт». В первый день стрелковых баталий, 25 января, спортсмены работали с пневматическими винтовками. Сенсаций тут не случилось. Как и ожидалось, свой класс подтвердила Екатерина Паршукова, занявшая первое место в упражнении ВП-60. Второй стала Виталия Булатова из Сыктывкара, бронза досталась воркутинке Ирине Кожуховой. Среди мужчин победил Роман Гундырев из Воркуты, серебряная медаль у Андрея Хоменко из Тимшера, третьим стал сыктывкарец Артём Уляшев.

На следующий день проходили соревнования среди пистолетчиков в упражнении ПП-60. Им предстояло сделать по 60 выстрелов с расстояния 10 метров. Во время предстартовой подготовки журналист «Республики» пообщался со спортсменами из Койгородского района. Оттуда в столицу Коми прибыло четыре перспективных стрелка. Кто-то уже достаточно опытный, кто-то занимается только несколько месяцев. Даниил Астахов рассказал, что ранее входил в состав сборной Коми, имеет первый разряд, участвовал в важных стартах в Ижевске, Казани и Белгороде:

– Тогда еще выступал среди юношей. Но сейчас мне уже 18, и нужно бороться за места во взрослой сборной. Конкурировать стало сложнее. Тренировкам необходимо уделять гораздо больше времени. Примерно по полтора часа раз пять в неделю надо тренироваться, а у меня получается гораздо меньше. Сейчас появилось много других забот, поэтому уделять должное внимание стрельбе не получается. Тем не менее всегда настраиваюсь только на победу.

Говоря о том, мучает ли предстартовое волнение, стрелок отметил, что спокоен как удав, психологически он полностью готов, но не менее важна и техника исполнения:

– Можно быть спокойным, но такого настрелять, что до призовых мест далеко будет. Важна совокупность всех факторов. Безусловно, во время стрельбы надо исключить все отвлекающие моменты. Бывает, что даже если телефон зазвонит, то это так сбивает, что в итоге боевой дух теряешь.

Непосредственно за полчаса до начала стрельбы спортсмены выходят на огневые рубежи для пристрелки. Они то и дело взмахивают руками, делают своего рода зарядку, надолго поднимают стволы пистолетов вверх, а потом опускают. После команды судьи стрелки начинают методично расстреливать мишени. На выполнение 60 выстрелов у них полтора часа, и тут важен тайминг: надо найти баланс между скоростью и точностью.

В 2016 году руководителем Федерации по пулевой и стендовой стрельбе Коми стал Алексей Тарбеев. Это дало новый импульс для развития, были организованы тренерский совет и коллегия судей. Стали проводиться акции вроде «Школьник, научись стрелять, сдай нормы ГТО», в которых участвуют сотни юных стрелков. Федерация как некоммерческая организация стала регулярно выигрывать гранты и получать серьезные средства для развития, направлять их в том числе и в районы Коми. Так, общаясь с молодежью на турнире, журналист «Республики» выяснил, что среди спортсменов есть и те, кто готовится в обычных сельских спортзалах, тем не менее эти ребята показывают неплохие результаты. Этого удается достичь во многом благодаря покупке инвентаря (пневматических винтовок и пистолетов, мишеней, пуль) для молодежи из отдаленных районов. Пулевые виды спорта всегда были и будут прерогативой именно для развития в районах, ведь у молодежи в городах слишком много других соблазнов. Яркое подтверждение этому звезда республиканского спорта, кандидат на попадание в сборную России Екатерина Паршукова. Однако много мастеров спорта выросло и в столице Коми.

Даниил Астахов в итоге стал вторым, первенствовал сыктывкарец Евгений Бражников, бронза у Артёма Сенера из Усть-Куломского района. Среди женщин золото завоевала Ирина Мальцева из столицы Коми, серебро и бронза у ухтинок Ольги Стрекаловской и Елены Отрадновой.

Для сборной Коми это были контрольные соревнования. По их итогам будет сформирована команда для участия во всероссийских соревнованиях в Ижевске.

Ярослав СЕВРУК

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