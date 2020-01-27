Парламентский десант в Заполярье

Депутаты Государственного Совета Коми прибыли с рабочей поездкой в Воркуту.

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, в качестве ключевых для рассмотрения в ходе поездки обозначены три темы.

– В первую очередь это переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, снос пустующих многоквартирных домов и последующая рекультивация земельных участков. Второе направление – оказание медицинской помощи населению. Третий блок образовательный, он связан с противопожарной и антитеррористической защищенностью школ, оборудованием в учреждениях медицинских кабинетов и созданием условий для занятий спортом, – рассказала вице-спикер Валентина Жиделева.

27 января депутаты посетили микрорайон Советский, поселки Заполярный, Комсомольский и Воргашор. Также запланировано посещение детской и взрослой поликлиник, здания травмохирургии Воргашора и Воркутинской больницы скорой медицинской помощи. Теме образования будет уделено внимание в ходе визита в детский сад №105 и школу №34 поселка Заполярный, а также среднюю школу №40 и гимназию №2 Воркуты.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru