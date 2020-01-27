Капитал на первенцев поможет семьям решить жилищную проблему

Автор: Редактор 27.01.2020

В городах и районах Коми продолжается вручение первых сертификатов на региональный семейный капитал при рождении первенца, сообщает официальный портал республики.

В Воркуте первый такой сертификат по поручению главы Коми Сергея Гапликова мэр города Игорь Гурьев вручил семье Карасевых, в которой 2 января родилась дочка Полина.

– Уверен, вы правильно распорядитесь данной финансовой поддержкой в интересах малыша, в интересах вашей молодой семьи, – отметил воркутинский градоначальник.

В Инте руководитель администрации городского округа Лариса Титовец с рождением первенца поздравила молодую маму Ирину Филиппову и вручила от имени главы региона сертификат на 150 тысяч рублей. Ирина и ее супруг Иван назвали сына Демидом. Он появился на свет 7 января в воркутинском родильном доме. Лариса Титовец подчеркнула, что в Приполярье рождение каждого ребенка – большая радость. В муниципалитете семье с малышом окажут разнообразную поддержку: Демида готовы принять в младшую группу детского сада «Рябинушка», как только мальчику исполнится год, Филипповых также ждут и в центре социальной защиты – для оформления выплат в соответствии с новыми инициативами президента России. Самым неожиданным подарком для Ирины Филипповой стало сообщение директора Интинского политехнического техникума, где учится молодая мать, о том, что ее дипломная работа будет зачтена без защиты – «автоматом».

В Сосногорском районе сертификаты вручены семьям Волковых и Тороповых. Яна и Виталий Волковы стали родителями сына Владимира 5 января, а в семье Елены и Сергея Тороповых дождались появления дочери Вероники 8 января. Сертификаты по поручению главы Коми молодым родителям вручил глава администрации Сосногорского района Сергей Дягтеренко. Молодые родители признались, что вручение сертификата – неожиданный, но очень приятный сюрприз от республики, а главное – важная мера поддержки, особенно в первые годы жизни малыша.

В Троицко-Печорском районе сертификаты на первенцев вручили сразу трем семьям. С начала года в районе появились первенцы – София, родившаяся 4 января, Мирон и Илья, родившиеся 12 января. Родителей малышей поздравил глава района Алексей Целищев.

В Сыктывдинском районе 21 и 23 января сертификат на региональный семейный капитал при рождении первенца получили семьи Потаповых из села Выльгорт и Сарачлиевых из села Шошка. Новоиспеченных родителей поздравила руководитель администрации Сыктывдина Любовь Доронина.

Родители маленького Петра – Нина и Алексей Потаповы будут достраивать дом. Семья Сарачлиевых, в которой родилась дочка Сабина, также планирует направить средства семейного капитала на улучшение жилищных условий.

В Корткеросе сертификат врио руководителя администрации района Константин Сажин вручил молодой маме Надежде Гольке. Надежда и ее супруг Сергей стали родителями дочки Дарьи 7 января и были приятно удивлены, когда узнали одну за другой новости о выплате на первенца маткапитала, как регионального, так и федерального. В семье остро стоит вопрос с жильем, поэтому оба капитала молодые родители планируют потратить на приобретение либо строительство собственного жилья.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

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