Инвестиции в будущее

В Сыктывкаре презентовали первый в республике «IT-куб»

В мире современных технологий в задачи образования входит формирование поколения, которое сможет работать с обработкой информации. Такую мысль высказал первый заместитель председателя правительства Республики Коми Михаил Порядин на презентации площадки цифрового образования детей «IT-куб» на базе детского технопарка «Кванториум», которая состоялась 25 января. В мероприятии приняла участие также депутат Государственной думы России Ольга Савастьянова.

«IT-куб» – это уникальная атмосфера технического творчества, где дети не просто изучают информационные технологии, но и создают собственные проекты. Все это открывает большие возможности для развития навыков программирования, проектной деятельности, научных исследований, а в целом содействует профессиональному самоопределению ребят.

В рамках национального проекта «Образование» на создание центра было направлено 26,4 миллиона рублей. Из этой суммы 11,8 миллиона рублей – средства федерального бюджета. В центре, который начал свою работу с 15 сентября 2019 года, сейчас обучаются 408 детей по пяти направлениям. Под руководством 15 педагогов дополнительного образования ребята от 10 до 18 лет занимаются разработкой

VR/AR-приложений, мобильных приложений на базовом уровне, изучают основы программирования на языке Python (базовый уровень) и при поддержке партнера Яндекс.Лицей обучаются системному администрированию и кибергигиене, программированию роботов. За несколько месяцев своего существования центр успел реализовать федеральный проект – лагерь дневного пребывания «Кампус молодежных инициатив».

Каждый педагог «IT-куба» владеет несколькими языками программирования, обладает навыками командной работы, старается заинтересовать ребенка на первый взгляд не интересной работой программиста, объясняет преимущества будущей профессии. При этом педагоги-программисты сами постоянно обучаются различным педагогическим премудростям, с психологом центра участвуют в тренингах по выходу из зоны комфорта.

В планах Центра цифрового образования детей «IT-куб» ежегодное обучение 400 детей, организация и реализация летних профильных смен на базе детских оздоровительных лагерей, организация образовательных интенсивов и учебно-тренировочных сборов, участие в курсах повышения квалификации для педагогов республики.

В коворкинг-зоне гости пообщались с учениками и их родителями, а после осмотрели мобильный детский технопарк «Кванториум». Передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, был припаркован перед входом в Дом дружбы народов Коми. По словам министра образования Натальи Якимовой, пока стационарный и мобильный «Кванториум» действует только в столице республики. «Кванториум» на колесах выезжает по плану в южные сельские районы республики, где в течение определенного времени профессиональные педагоги занимаются с сельскими детьми и оставляют им домашние задания. До конца 2020 года стационарный и мобильный «Кванториум» появится и в Ухте, и тогда школьники из северных сел тоже смогут осваивать основы программирования с профессиональными педагогами. Свой «Кванториум» будет открыт в этом году и в селе Выльгорт Сыктывдинского района, а также министерство образования сейчас решает вопрос, в каком муниципалитете такая площадка появится в 2021 году.

Участники экскурсии рассуждали о том, что многие профессии нынче отмирают и им на смену приходят новые. В связи с этим Михаил Порядин отметил, что такие быстрые преобразования требуют подготовки людей, которые будут мыслить по-новому, и потому поддержка образовательных проектов – это инвестиции в будущее.

У участников экскурсии появилась идея создавать обучающие информационные центры не только для детей, но и для взрослых, так как в современном мире идет стремительное обновление информации и люди должны быть готовы к жизни в новых условиях.

– Представители моего поколения просто восхищаются возможностями для развития способностей нынешних школьников. Когда я училась, у нас ничего подобного не было. Сегодня изменения в образовании – это новые возможности и условия для современной школы, – в свою очередь отметила Ольга Савастьянова.

По словам парламентария, очень важно, что новые возможности для развития стали в равной степени доступны и сельским детям, и такие проекты, как «Точка роста», стационарные и передвижные «Кванториумы» создаются и в сельских школах.

Галина ГАЕВА

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