Школа Нижнего Одеса выбилась в лидеры

По результатам независимой оценки качества образования в 2019 году средняя общеобразовательная школа №2 поселка Нижний Одес вышла на первое место в республике.

По информации регионального министерства образования, в анкетировании приняли участие 212 образовательных организаций из 18 муниципальных образований республики. В этом числе детские сады, школы и центры дополнительного образования, имеющие лицензию на образовательную деятельность.

В онлайн-анкетировании участвовали более 49 тысяч человек – родители и дети старше 14 лет. Они ответили на вопросы об информационной открытости, транспортной доступности, доброжелательности педагогов и персонала, состоянии материально-технической базы организации, а также оценили уровень доступности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Школа поселка Нижний Одес набрала 93,9 балла. На втором месте – детская музыкальная школа сыктывкарского поселка Седкыркещ, набравшая 93,2 балла. Тройку лидеров замыкает основная общеобразовательная школа №34 Сыктывкара.

По итогам анкетирования каждой образовательной организации были даны ее независимая характеристика и рекомендации по улучшению качества работы.

Галина ГАЕВА

Фото Минобрнауки РК