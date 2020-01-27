Коми театр отпраздновал день рождения

В этом году исполнилось 28 лет со дня образования Национального музыкально-драматического театра Коми. Праздничный концерт «Чужан лунӧн, театр!» («С днем рождения, театр!») прошел вечером 24 января в концертном зале сыктывкарской администрации.

Зрителей, которых собралась более трехсот человек, не стали утомлять долгими и скучными речами, зачитыванием поздравительных телеграмм со сцены. А представили яркую и веселую программу. Это пародии, дефиле, песни и танцы. Выступили не только артисты труппы, но и друзья коллектива.

И главное – был объявлен и начат сбор средств на постройку своего здания. Напомним, театр арендовал зал в здании республиканской федерации профсоюзов. Но минувшим летом над залом должны были провести ремонт крыши, чердака и потолка. Подрядчик не справился с работой и досрочно покинул объект. Сейчас проходят судебные разбирательства, до их окончания проведение ремонтных работ приостановлено. Поэтому все спектакли идут на разных сценических площадках: в гимназии искусств, филармонии, в театре оперы и балета.

Как рассказала «Республике» художественный руководитель театра Светлана Горчакова, театр всего лишь арендовал зал, сцену и кабинеты в доме профсоюзов.

– Ремонт, который планировали сделать за два месяца, не удался, – напомнила она. – И сейчас мы не можем проводить спектакли у себя. Стоит сказать, что настоящий театр – это не только сцена и зал. Это еще цеха, гримерки, склады, которых у нас нет. Гримерки в бывших офисных кабинетах, где нет даже раковины с водой, чтобы помыть руки после грима. Мужскую гримерку, площадь которой всего шесть квадратных метров, делят десять человек.

Поэтому Светлана Горчакова и труппа театра решила добиваться своего помещения. Сбор средств на строительство нового здания театра объявили руководитель сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» Марина Федина и заместитель руководителя и член президиума сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» Алексей Рассыхаев.

Национальный музыкально-драматический театр был создан в Сыктывкаре в начале 1992 года. С того времени и до сих пор это единственный в Коми профессиональный театр, большинство постановок которого идет на коми языке. Он был создан как театр фольклора, основной целью которого являлось сохранение самобытности национальной культуры и национального языка. В августе 2005 года театр фольклора был переименован в Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми. В его репертуаре спектакли по произведениям коми поэтов, писателей и драматургов во всех существующих жанрах. Наряду с этим в театральной афише представлены произведения русских и зарубежных авторов в переводе на коми язык.

– Когда-то мы просили место под театр на пустыре в центре города, но сейчас там уже возвели республиканский Дом дружбы, – рассказала изданию Светлана Горчакова. – Сейчас присмотрели другое место в центре города. Не буду его уточнять, но пока на этом месте находятся два аварийных дома с заколоченными окнами. Главное, чтобы театр находился в центре города, чтобы зрителям было удобно.

Концерт прошел весело и озорно. Артисты с юмором вспоминали о том, как во время финских гастролей наловили рыбки и наварили в кружке ухи. Артист Александр Ветошкин исполнил на обычной ножовке мелодию песни Шарля Азнавура «Вечная любовь». Коллеги его подбадривали: «Пилите, Шура, пилите!»

Сценка из коми сказок бабушки Соломонии была понятна и тем, кто не владел коми языком. Герои-мыши общались между собой словами «пи-пи-пи», а ань-кань (женщина-кошка) мяукала и не желала ловить мышей. Молодые артисты театра показали пародии на своих более опытных коллег. Вечер сопровождал эстрадный оркестр, созданный в этом сезоне при театре.

Гостями стали команда КВН коми журналистов «КилоМэтръяс» и певцы Артемий Барсуков и Анна Уляшева, детский хореографический ансамбль «Шондики». Видеопоздравления прислали студенты коми и бурятской студий театрального института имени Бориса Щукина, коллеги из Удмуртии и Череповца. Они пожелали театру получить собственное здание.

Завершился вечер дефиле, во время которого все артисты театра выходили на сцену в костюмах и образах своих сценических героев.

Артур АРТЕЕВ

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