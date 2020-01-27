Жители Коми решили исторический кроссворд

25 января знатоки истории в большинстве крупных российских городов решали исторический кроссворд. Всероссийская образовательная акция прошла более чем на двухстах площадках во всех регионах России от Якутска до Калининграда.

Акция проходит второй год подряд, и в этом году в ней смогли принять участие жители Коми. Всего кроссворд решали порядка трехсот жителей республики. Региональным организатором просветительской акции стала Национальная библиотека Коми. Как сообщили «Республике» в Ленинке, акция прошла на десяти площадках региона: в библиотеках Инты, Усинска, Ухты, Корткероса, Усть-Кулома, Объячево, Койгородка и трех в Сыктывкаре. На площадках Национальной библиотеки и Юношеской библиотеки Коми побывал журналист издания.

Так как здание Ленинки сейчас закрыто на капитальный ремонт, то акция прошла в одном из корпусов Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина. В аудитории собралось порядка трех десятков желающих проверить свои знания. В том числе пришли и иностранные студенты, проходящие обучение в нашем вузе.

Вопросы были оформлены в красочной брошюре. Помимо двух кроссвордов, еще предлагался ряд заданий. В частности, нужно было узнать имена вождей в названиях предметов: рыковка, ленинка, дзержинка и т.д. Или угадать год создания эмблемы того или иного вида войск.

На решение десяти заданий отводился ровно час, и полчаса на то, чтобы проверить ответы. Запрещать мобильные телефоны организаторы не стали, ведь кроссворд – это семейное развлечение, а не строгий экзамен. К тому же в предисловии можно было найти ответы на многие вопросы кроссворда.

Прошла акция также в Центральной городской библиотеке Сыктывкара и в Юношеской библиотеке Коми.

В Центральной городской библиотеке Сыктывкара в акции участвовали двадцать пять человек в возрасте от 11 до 77 лет. Самым сложным для них стал вопрос седьмого раздела: «Сколько сахара или кондитерских изделий получила за ноябрь 1941 года Кузнецова Александра Петровна?» И вопрос «Всем ли давали карточки в блокадном Ленинграде?». Самым легким – первый вопрос: «Назовите осенний месяц 1941 года, когда на Красной площади действительно раздавался «скрежет танков» и, несмотря на пасмурную погоду, был виден «отблеск штыков». Несколько вопросов было посвящено знакам различия в Красной армии до 1943 года: шпалам, кубарям. Были вопросы об Иосифе Сталине и Вернере фон Брауне. Проверка и объявление результатов состоялись сразу же после написания кроссворда.

Необычный формат проверки знаний придумали в Московском городском педагогическом университете. Для того чтобы написать кроссворд, не нужно было специальных исторических знаний: достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки. В этом году кроссворд посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, в честь юбилея Победы президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы.

Артур АРТЕЕВ

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