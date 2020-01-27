Студенты сдали «единовременный праздничный экзамен»

Накануне 25 января – Дня святой Татьяны, который в России отмечается как День студента, в городах и районах республики прошли мероприятия, посвященные студенческой жизни.

В частности, Национальная библиотека Коми провела в одном из столичных торгово-развлекательных центров игровую информационную программу для горожан всех возрастов.

Желающие могли пройти квест по школьной программе «Суффикс-приставка». На нескольких станциях нужно было получить «зачет» у экзаменатора. Также можно было сдать Единовременный праздничный экзамен (ЕПЭ) и сделать книжную закладку в технике оригами. Пятнадцать вопросов ЕПЭ посвятили студенчеству. Часть вопросов была о вузах Коми.

В честь наступающего праздника библиотекари раздавали всем желающим логины и пароли для бесплатного чтения в электронной библиотеке «ЛитРес».

В Юношеской библиотеке Коми 24 января прошла акция «Один день из жизни студента», участниками которой стали студенты Сыктывкарского кооперативного техникума и Сыктывкарского колледжа сервиса и связи. Они пели песни под гитару, получали призы зрительских симпатий в конкурсе талантов «Хор-оррр!», а в лаборатории «Книжный Франкенштейн» смогли составить связные рассказы из множества предоставленных книг и прочитали вслух удивительные литературные истории, смастерили сувениры в мастерской «Гвоздильня-LAB» на мастер-классе «Неуд в сессию – путь в профессию!» и заглянули на выставку-досье «Рассекреченные материалы».

Артур АРТЕЕВ

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