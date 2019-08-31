«Юрган» начинает телесезон масштабными проектами

2 сентября на телеканале «Юрган» начинается новый телевизионный сезон – восемнадцатый со дня образования телеканала. По традиции летний период у телевизионщиков – это подготовка новых проектов, длительные командировки, участие в экспедициях, апгрейд павильона и эфирного оформления, ввод новых и обновление существующих программ, приобретение интересного контента: художественных и документальных фильмов, музыкальных и развлекательных программ.

Нынешнее лето, в отличие от погоды, выдалось для «Юргана» по-настоящему жарким. И результаты этой работы зрители увидят в новом телесезоне.

В июне журналист телеканала Елена Красильникова приступила к созданию масштабного телепроекта о жизни великого мастера – балалаечника, уроженца Выльгорта Семена Налимова. Впервые телевидение республики так полно и всесторонне расскажет о мастере, имя которого с величайшим уважением произносят современные деятели культуры, называя его русским Страдивари.

Летом началось производство проектов, которые реализуются на средства грантов Роспечати. Так, съемочная группа «Юргана» провела десять дней в сложнейшей командировке, добираясь из Воркуты до поселка Усть-Кара на побережье Карского моря. Уникальный фильм Александра Пивкина расскажет об этой экспедиции, особенностях флоры и фауны Заполярья и побережья Карского моря, о традиционных занятиях местного населения, об укладе и быте здешних ненцев и коми.

В это же время в Мурманской области проходили съемки фильма о легендарных оленных батальонах, которые были направлены на фронт в годы Великой Отечественной войны. Фильм Алены Терентьевой соберет уникальные материалы о людях и событиях тех лет. А фильм Надежды Бушеневой расскажет о традициях братьев-финноугров в Венгрии.

Уже в сентябре телезрители «Юргана» увидят фильм Ольги Коняевой «Иван Морозов», посвященный 95-летию руководителя, который 22 года был у руля республики и создал основу промышленности региона. В фильм войдут уникальные видеокадры и интервью родных и близких, соратников Ивана Павловича Морозова.

В новом телесезоне «Юрган» покажет ряд проектов, созданных на средства грантовой поддержки республики. Один из них – «Кулинарная школа», в котором главные герои, дети, вместе с профессиональным поваром познают азы здорового питания и секреты полезных продуктов.

Обновленными выйдут в эфир популярные программы телеканала, некоторые – с новыми ведущими: «Телезащитник» с Александром Корепиным, Ксения Лосева будет соведущей в программе «Крик. Криминал и комментарии», Алена Доронина – во «Времени новостей», Андрей Кабишев – в «Студии 11».

Игорь ПЕТРОВ

Фото instagram.com/yurgantv.komi/