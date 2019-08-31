В Ленинке ищут волонтеров

Практически весь книжный фонд Национальной библиотеки Коми уже увязан в аккуратные стопки. Но связанной с переездом работы еще предстоит много. Напомним, упаковка книг здесь началась 1 августа. Все книжные фонды из-за капитального ремонта в главном книгохранилище региона будут перевезены в другие здания города.

Всего библиотекарям нужно обернуть, уложить в коробки и подписать порядка двух с половиной миллионов единиц хранения. А затем освободить залы библиотеки для ремонта. И неудивительно, что сотрудники библиотеки зовут на помощь волонтеров, так как нужно переносить не только книги, но и стеллажи, тяжелую мебель.

– Списки наших волонтеров ежедневно пополняются новыми именами, – рассказали «Республике» в библиотеке. – Недавно приходил упаковывать книги Аль-Факих Мохаммед (Иван Якубов). Он приехал в Россию из Йемена, сейчас обучает детей игре на флейте в Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школе. Аль-Факих Мохаммед – читатель библиотеки, и в отпуске он решил нам помочь.

Но, как сообщили в библиотеке, волонтеров пока все же не хватает. Особенно здесь нужны крепкие мужчины: перетащить необходимо не одну тонну книг и мебели.

Переезд продлится по 1 октября. В этот день планируется открытие нового пункта выдачи литературы по всем отраслям знаний по адресу: улица Орджоникидзе, дом 10. До октября книги выдаваться не будут.

Капитальный ремонт в библиотеке будет проходить в течение двух лет, и в ходе него отремонтируют входную группу, крышу, фасад и фундамент здания, внутренние системы и благоустроят территорию. Работы начнутся в конце года, а к столетию республики Ленинка вновь откроется для читателей и станет центром всех финно-угорских библиотек страны.

Артур АРТЕЕВ

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