Поощрения для лучших учителей

В правительстве республики прорабатывается вопрос о введении дополнительных мер поощрения педагогов за особые результаты в работе. Об этом заявил глава Коми Сергей Гапликов 28 августа в Усть-Куломе на открытии республиканского педагогического форума, приуроченного ко Дню сельской школы.

Сегодня в республике действует комплекс мер социальной поддержки учителей. Педагоги, работающие в сельской местности, получают компенсации на оплату за содержание жилых помещений и коммунальных услуг, молодые специалисты – доплаты и помощь в решении жилищного вопроса. Но, как считает Сергей Гапликов, за особые достижения в профессиональной деятельности учителей необходимо поощрять дополнительно. Прежде всего тех, кто готовит стобалльников по итогам ЕГЭ и победителей олимпиад всероссийского или международного уровня.

А судя по результатам подготовки выпускников, таких учителей в регионе немало. В этом году по сравнению с 2018 годом в республике в полтора раза больше выпускников получили 100 баллов на итоговой аттестации. Также выросла доля выпускников, сдавших экзамен на 80 баллов и выше. Причем в сельских школах высокобалльников стало больше на четверть, что еще раз подтверждает рост их конкурентоспособности.

– Мы продолжаем модернизацию школ, это помогает нам повышать уровень профессионализма наших учителей и, соответственно, отражается на итоговой аттестации учащихся. Для нас крайне важно поддерживать учителей, которые добиваются высоких результатов. Поэтому я дал поручение правительству разработать отдельный указ главы республики о дополнительном поощрении учителей, добившихся особых результатов в своей работе, – отметил Сергей Гапликов.

По окончании торжественной церемонии открытия форума руководитель региона прокомментировал журналистам решение правительства об издании такого указа:

– Мы столкнулись с такой тенденцией, что наших учителей, которые готовят успешных учеников, начинают переманивать в другие регионы. Проанализировали ситуацию и начали думать, по каким критериям наши конкуренты оценивают тех, кого они переманивают. Естественно, это результаты труда, уровень квалификации и уровень знаний, которые ребята получают у этого учителя. Итоговая аттестация – это своего рода квинтэссенция, показатель определенного уровня и ученика, и его учителя. А тут получается, что люди, не вкладывая, не создавая определенных условий, не развивая, просто, как в высшей лиге, перекупают игрока и делают себе имя. Зачем мы будем отдавать наших выпускников и наших учителей, если мы можем для них создать те же условия?

В правительстве обсудили эту тему с сенатором Валерием Марковым и решили наладить систему поощрений учителей за достигнутый результат. По мнению членов правительства, если лучших специалистов переманивают деньгами, то противопоставить этому можно только тот же самый стимул.

– Если где-то в сельской коми школе ученик получает сто баллов на ЕГЭ за русский язык, это, конечно, заслуга преподавателя. У нас есть ребята, которые на международных олимпиадах завоевывают первые места. И есть учителя, которые ежегодно демонстрируют хорошие результаты и готовят стобалльников. Они являются преподавателями-методистами, входят в центр повышения квалификации, делятся опытом. Мы должны показать этим людям, что мы в них заинтересованы. Что это не просто грант или единовременная помощь, но, если ты каждый год даешь соответствующие результаты, значит, каждый год заслуживаешь денежного поощрения. Мы это сделали, чтобы показать, что эти люди являются для нас объектом особого внимания, – подытожил глава Коми.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru