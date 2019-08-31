Заполярный пленэр молодых живописцев

Третий живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада России» пройдет в Республике Коми. С 22 августа по 6 сентября семеро живописцев из разных регионов страны проведут за работой в Воркуте и ее окрестностях. Результаты их двухнедельной творческой командировки можно будет увидеть на выставке, которая откроется уже 3 сентября в Воркутинском выставочном зале. Затем работы покажут сыктывкарцам в Национальной галерее Коми.

Живописный пленэр реализуется в рамках мероприятий первой биеннале современного искусства «Арт-коллаборации. Синтез искусств». Проект также стал продолжением пленэра 2016 года «Молодые художники Северо-Запада России», давшего возможность продемонстрировать современное отображение действительности молодым авторам. Три года назад участники пленэра жили и творили в сыктывдинском селе Ыб. В 2018 году художники работали в Сыктывкаре, а также выезжали в Выльгорт и Ыб. Среди участников нынешнего пленэра есть те, кто уже в третий раз участвует в проекте. Это Анна Грязнова из Петрозаводска, Вадим Русских из Кирова и сыктывкарец Дмитрий Демьянов. Другие участники – это мурманчанка Вероника Вологжанникова, Полина Раева из Санкт-Петербурга, воркутинка Дарья Александрова, а также две девушки из местной художественной школы. Руководит работой молодых коллег заслуженный художник России москвич Виктор Орлов.

В Воркуте художники посетили городской музейно-выставочный центр, отдел краеведческого музея в поселке Воргашор, геологический музей имени Войновского-Кригера, а также стали участниками обзорной экскурсии по городу и городскому кольцу. На кладбище они посетили могилы известных воркутинских художников: Якова Вундера (в этом году сто лет со дня его рождения), Вениамина Смирнова и Михаила Терентьева.

Сейчас участники пленэра работают над этюдами в живописных окрестностях Воркуты. Они уже рисовали местную ТЭЦ, тундру, ущелье Изъюрвож.

Работы, создаваемые участниками всех молодежных пленэров, будут представлены на итоговой выставке к 100-летию Республики Коми.

Артур АРТЕЕВ

Фото участников пленэра