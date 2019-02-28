Тайна перевала Дятлова: версия Михаила Еремкина

Сыктывкарский альпинист был уверен, что группу туристов погубила снежная доска

В этом месяце исполнилось шестьдесят лет со дня гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале. Российская генпрокуратура намерена проверить наиболее вероятные версии причин трагедии в горах в феврале 1959 года. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, прокуратура занялась этим делом спустя шестьдесят лет из-за обращений родственников погибших, интереса СМИ и общества. При этом он подчеркнул, что только прокуратура может провести проверку спустя столько лет – для всех остальных ведомств уже истекли процессуальные сроки. Одну из самых правдоподобных, по мнению специалистов-криминалистов, версий когда-то предложил сыктывкарский альпинист, мастер спорта по спортивному туризму Михаил Еремкин.

Гора Мертвецов

На границе Республики Коми и Свердловской области, в горах Северного Урала, есть место, которое вправе претендовать на звание российского «бермудского треугольника», – склон вершины 1079, или по-местному – гора Холат-Сяхыл. С мансийского ее название переводится как гора Мертвецов, так это место манси назвали из-за легенды о гибели во время Всемирного потопа на этой горе девяти охотников. Люди при загадочных обстоятельствах здесь пропадали и умирали неоднократно. 1 февраля 1959 года на этом склоне погибли девять свердловских туристов, после чего Холат-Сяхыл получила свое второе название – перевал Дятлова. Про гибель молодых туристов написано почти столько же, сколько про Бермудский треугольник, снежного человека или лох-несское чудовище. Но что именно погубило свердловчан, так и осталось загадкой.

Напомним, 23 января 1959 года пятеро студентов из Уральского политехнического института, три инженера – выпускника того же вуза и один инструктор с турбазы вышли в 22-дневный лыжный поход высшей категории сложности. Во время похода было запланировано и восхождение на гору Отортен, возле которой находится Холат-Сяхыл. В группе было семь парней и две девушки. Руководил экспедицией Игорь Дятлов.

В ночь на 2 февраля туристы разбили лагерь в десяти километрах от горы Отортен и в трехстах метрах от вершины Холат-Сяхыл. Вечером, во время подготовки к ужину, ребят что-то смертельно напугало. Причем так сильно, что, разрезав палатку изнутри, они в панике бросились вниз по склону. Потом некоторые из них пытались вернуться к костру, но на обратном пути их настигла смерть.

Лишь через месяц поисковики обнаружили разрезанную изнутри палатку со всеми вещами, одеждой и продуктами, а поодаль – пять замерзших трупов. Цепочка следов сохранилась на протяжении полукилометра. Причем некоторые убегали босыми и полураздетыми. Двое лежали в одном нижнем белье под огромным кедром возле кострища, еще трое замерзли на обратном пути между кедром и палаткой. Труп Игоря Дятлова застыл возле маленькой березки, за ствол которой он держался. Ближе всех к палатке лежал труп Зины Колмогоровой. Из следов насильственной смерти только у одного парня оказалась трещина черепа, остальные умерли от переохлаждения.

Несколько месяцев искали остальных. И только в начале мая под толщей снега и льда на берегу реки Лозьвы их нашли. Все они оказались с серьезными переломами костей и различными травмами внутренних органов. По словам очевидцев, на некоторых трупах кожа была фиолетового или оранжевого цвета, а у девушки отсутствовал язык.

Туристов похоронили в братской могиле в Свердловске. В начале 1960-х годов на месте гибели группы установили мемориальную доску с их именами и надписью: «Их было девять».

Стихийная сила

На сегодня существует до семидесяти пяти версий произошедшего. Они разной степени правдоподобности: туристы стали жертвой испытаний атомного или вакуумного оружия (или, если они явились невольными свидетелями подобных испытаний, их «зачистили» спецслужбы). Среди версий – нападение медведя, снежного человека или беглых зэков, НЛО, шаровая молния и так далее.

«Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии» – такое официальное заключение в мае 1959 года дали прокурор-криминалист Иванов и начальник следственного отдела Лукин.

В этом году генпрокуратура намерена проверить с привлечением экспертов три наиболее вероятные версии. Все они так или иначе связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Это может быть лавина, ураган или снежная доска. Специалисты проведут девять экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, которая поможет закрыть ряд белых пятен. Также следователи изучат психологию участников группы, их поведенческие реакции в нормальном походе и в экстремальной ситуации. В марте на место событий вылетят сотрудники прокуратуры Свердловской области, к расследованию также привлекут специалистов в области геодезии, метрологии и спасателей.

В 2006 году свою версию загадочной гибели туристов предложил сыктывкарский альпинист, мастер спорта по спортивному туризму Михаил Еремкин. Он погиб спустя пять лет после этой беседы – в сентябре 2011 года. Но задолго до этого сам пережил то, что, по его мнению, погубило группу Дятлова. Поэтому его версия – это не плод пустых рассуждений, а то, что он испытал лично на суровом Урале. К тому же его версия совпала с одной из тех трех, которые сейчас официально признаны основными. Михаил Еремкин был уверен, что причиной трагедии стала снежная доска.

– У них все случилось так же, как и у нас, – рассказывал тогда в беседе с журналистом «Республики» Михаил Еремкин. – Шла обычная «радиалка» – восхождение на вершину и спуск. Правда, при таком тяжелом снаряжении – фуфайки, брезентовая палатка – поход группы Дятлова можно назвать суперсложным.

Путешественник, ученый, мастер спорта по спортивному туризму Михаил Еремкин погиб 20 сентября 2011 года. На острове Хейса, который входит в состав российского архипелага Земля Франца-Иосифа сыктывкарца растерзал белый медведь. В августе того года 54-летний Михаил Еремкин подписал годовой контракт на проведение метеоисследований в Арктике и работал на метеостанции имени Кренкеля. Вечером 20 сентября он пошел заправлять метеозонд в помещение, находящееся в нескольких десятках метров от базы. Прямо на тропинке на него напал белый медведь. У мужчины была ракетница, но выстрелить он не успел. Услышав лай собаки, коллеги пострадавшего (а всего на станции работало шесть человек) побежали на помощь. Выстрелы ракетницы отпугнули хищника, однако Михаил Еремкин был уже мертв.

В тот роковой вечер 1959 года на Урале разыгралась пурга. Зимой там часто возникает так называемый стоковый ветер. В напоминающих трубы перевальных окнах при перекачке воздуха через Урал с Западно-Сибирской низменности в Республику Коми образуются сильные ветры. На наветренной стороне склона во время мощной пурги моментально накапливается снег. От перепада температуры, когда оттепель резко сменяется морозом, и смены направления ветра снег спрессовывается в так называемую доску – пласт тяжелого плотного слоя снега, который образуется на уже слежавшемся снежном покрове. Под плотным слоем доски образуется мягкий кристаллический снег, по которому она скользит как по маслу. Доска в любой момент готова «выстрелить». Достаточно, чтобы пурга намела на нее критическую массу снега.

Пурга помешала группе Дятлова идти дальше, вернуться вниз до наступления темноты тоже не успели, поэтому устроили привал на склоне. Такой опытный турист, как Дятлов, не мог поставить палатку в лавиноопасном месте. Но в том-то и дело, что это место таким и не было. Сошла не классическая лавина, а доска. Когда туристы ставят палатку и копают углубление, доска подрезается. Так что стоит кому-то подняться выше по склону, от малейшего толчка снежная доска неудержимо катится вниз, утюжа все на своем пути.

По версии Михаила Еремкина, палатку свердловчан доска задела только краем, поэтому сначала погибли три человека, еще двое были травмированы. Специфический цвет кожи у некоторых погибших мог оказаться следствием удушья под снегом. Половину палатки смяло, вход завалило, поэтому, чтобы выйти, пришлось разрезать заднюю стенку. Оставшиеся в живых туристы начали эвакуацию. Спустив до границы леса раненых товарищей, они разожгли под кедром костер. Трое оделись потеплее и пошли назад, чтобы забрать из палатки нужные вещи. Но не дошли, погибли в пурге. Когда доска сходит, снег очень быстро перемешивается и уничтожает все ее следы, поэтому поисковая группа не смогла найти доказательства схода лавины. Именно так, по версии Еремкина, погибли свердловчане. И сегодня его версия вошла в тройку самых очевидных.

Доска-убийца

Самому Михаилу Еремкину довелось пережить трагедию, подобную той, что погубила дятловцев, 31 октября 1988 года. В тот день на Урале в одночасье погибли тринадцать человек. Могилы семерых из них можно увидеть на Верхнечовском кладбище Сыктывкара.

В роковой поход через Собинский перевал вместе вышли три группы, в составе которых были сыктывкарцы и усинцы. Маршрут начался на станции Полярный Урал. В группе Еремкина шло девять человек. На второй день похода они должны были пройти перевал, но из-за сильного ветра решили сделать привал.

– У нас доску сорвали сами ребята, подрезав ее при установке палатки, – вспоминал собеседник. – Ведь она висит буквально на честном слове, а полуметрового слоя снежной доски хватает для того, чтобы завалить и проутюжить палатку. Доска тогда сошла не вся, только ее обломок. Случилось это, как и на перевале Дятлова, около восьми вечера. Разыгралась пурга. Сила ветра достигала 25 метров в секунду. Палатку установили на не очень крутом склоне – всего 25 градусов. Поэтому ни у кого даже мысли не возникло о лавине. Тем более что доска под ногами вообще никак не ощутима. Ее толщина была всего 30-40 сантиметров. Когда выровняли площадку для установки палатки, то подрезали доску.

По воспоминаниям Михаила Еремкина, каждые полчаса из палатки выходили два человека и счищали мокрый снег с проседавшей крыши. Во время очередной «уборки» и сошла лавина. Михаил уцелел только потому, что лежал на краю палатки. Приподнявшуюся рядом Тамару Селиванову тяжелый пласт снега буквально переломал, и над Михаилом доска повисла. Образовался спасший его небольшой воздушный карман. Все остальные погибли от удушья.

Двое, что были снаружи, проехали вниз на доске и уцелели. Погибли ребята из всех трех групп. В стоявшей ниже по склону палатке четверых усинцев, к которым пришли ночевать трое сыктывкарцев, полностью заутюжило. Все семеро погибли.

– Хлопок, треск, и все, – вспоминал Еремкин. – Я успел пару раз вздохнуть глубоко, закричать. Ребята сбегали за помощью на станцию Полярный Урал. Меня откопали в полдень. Нас долго не могли найти, хотя палатка осталась на месте, ее просто прикрыло доской. Вина лежит на руководителях групп, то есть и на мне, так как под моим началом были неопытные ребята. Я даже не участвовал тогда в установке палатки, так как шел впереди. Воткнул в снег лыжи и предложил здесь поставить палатку. Но не настоял на этом, и палатку поставили в другом месте. До сих пор не могу себе этого простить.

По мнению Михаила Еремкина, доски – это самая частая причина трагедий в горах Полярного Урала. По этой причине погибло уже много туристических групп.

Артур АРТЕЕВ

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