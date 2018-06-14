РОСТЕЛЕКОМ обеспечил интернет-трансляцию «Велоночи»

12 июня 2018 года в Республике Коми состоялся традиционный праздник любителей велосипедного спорта «Велоночь-2018». «Ростелеком» обеспечил интернет-трансляцию мероприятия: c 19:30 в режиме онлайн можно было наблюдать самые важные моменты «Велоночи-2018» на сайте информационного агентства «БНК» и в его группе «ВКонтакте», а также на большом экране на Стефановской площади Сыктывкара. Проведение интернет-трансляции спортивного праздника стало возможно благодаря мобильной связи компании.

Также при помощи видеоконференцсвязи старт главному событию велосезона был дан одновременно в трех городах республики: Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске.

«Без сомнения, «Велоночь» – одно из наиболее ярких мероприятий нашей республики, которое собирает очень много поклонников велоспорта. И для нас организация интернет-трансляции – это возможность продемонстрировать качество и надежность связи от «Ростелекома», — отметил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев.

Кроме того, для розыгрыша призов среди участников «Велоночи» компания предоставила организаторам коробочное решение «Умный дом». Интеллектуальная система позволяет дистанционно держать свой дом под контролем. Обладатель приза от «Ростелекома» может бесплатно пользоваться услугой «Умный дом» в течение года.

Велопробег «Велоночь» проводится в Республике Коми шестой год подряд. В 2013 году участниками первой «Велоночи» стали 520 человек. Год спустя по улицам Сыктывкара уже ехали почти 1500 велосипедистов, по несколько сотен человек собрались на аналогичные акции в Воркуте, Ухте и Усинске. В 2015 году участниками «Велоночи» в столице Коми стали более 2500 человек. На четвертую встречу в Сыктывкаре в 2016 году приехали уже больше 4000 велолюбителей. Пятая «Велоночь-2017» стала рекордной по числу участников – браслеты получили 5412 велолюбителей. В 2018 году зарегистрировано 3300 участников в Сыктывкаре.