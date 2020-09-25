Премьеры воркутинского театра

На этой неделе открыл 78-й творческий сезон Воркутинский драматический театр имени Бориса Мордвинова. Для заполярных театралов подготовлены сразу две премьеры.

27 сентября пройдет детский интерактив по стихам Агнии Барто «Тридцать два солнца», поставленный заслуженным артистом Российской Федерации Виктором Ножкиным. А 25, 26 и 27 сентября идет военная драма по повести Василя Быкова «Сотников» режиссера Юрия Нестерова.

– Первоначально премьерный показ этого спектакля был запланирован ко дню празднования юбилея Великой Победы, – рассказала «Республике» директор Воркутинского драмтеатра Елена Карл. – Однако в силу сложившихся эпидемиологических обстоятельств он не смог быть выпущен и представлен публике. Премьеру пришлось отложить до отмены превентивных мер в борьбе с коронавирусом. Меры безопасности после отмены карантина – это термометрия и защитные маски, которые зрителям необходимо будет надеть в фойе театра.

Второго октября труппа театра выезжает в Пермь на IV международный фестиваль ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Воркутинцы представят спектакль «Королева красоты».

– К юбилею заслуженной артистки России Валентины Авраамовой мы запустили постановку моноспектакля «Маргарита» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Бенефис состоится 30 октября, – сообщила директор театра.

26 октября в театре подведут итоги сначала виртуального, а затем стационарного проекта конкурса-выставки детских рисунков «Помним. Чтим. Гордимся» в честь юбилея Великой Победы. В конкурсе приняли участие 46 ребят. Для них артисты готовят театральную композицию. Победители получат призы.

Также в драмтеатре сейчас приступают к постановке музыкального спектакля для семейного просмотра по сказке Андерсена «Огниво». Одновременно с этим начнется работа над расширенной интермедией к Новому году.

В декабре планируются гастроли воркутинского театра в Ухту.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Воркутинским драмтеатром имени Бориса Мордвинова