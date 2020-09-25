Живописные итоги пленэра

Итоговая выставка IV живописного пленэра «Молодые художники Северо-Запада» открылась 24 сентября в Сыктывкаре. На экспозиции в Национальной галерее Коми представлена только часть работ, которые участники пленэра сделали за две недели.

Напомним, участниками пленера стали 12 молодых живописцев – выпускников художественных вузов из Санкт-Петербурга, Твери, Пензы, Кирова, Мурманска и Сыктывкара. Худруком проекта вновь выступил заслуженный художник России Виктор Орлов. Он также подготовил работы к отчетной выставке – на вернисаже представлен его пейзаж с радугой, запечатленный в селе Чухлэм.

Пленэр прошел в рамках подготовки празднования 100-летия Республики Коми и национального проекта «Культура» и посвящен творческому наследию Василия Кандинского, побывавшего в студенческие годы с этнографической экспедицией в Коми крае. Выставка его работ сейчас проходит в Национальной галерее РК. Художникам предложили поработать в тех местах, которые некогда вдохновили студента-юриста заняться живописью. Поэтому в маршруте пленэра появились села Керчомъя и Усть-Кулом, а также еще несколько населенных пунктов Усть-Куломского района. Кроме того, участники пленэра посетили Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, село Ыб и поселок Нювчим, делали зарисовки на улицах Сыктывкара. Сейчас пейзажи этих мест представлены по соседству с работами Кандинского.

Несмотря на дождливую погоду, которая сопровождала весь пленэр, поездки получились плодотворными. По словам Виктора Орлова, самое ценное в этих поездках – встречи с людьми.

– Подходили деревенские старушки, спрашивали, кто мы и чем занимаемся, а потом предлагали зайти в гости, согреться, попить чай с шаньгами, – вспоминает Виктор Орлов. – Когда мы говорили, что нам некогда отвлекаться от работы, то чай с выпечкой выносили нам на улицу. Впечатления, которые мы вынесли из поездки, влюбили нас в Коми край, в его жителей и природу. Хотя художники рисовали одни и те же места, но каждый делал это в своей индивидуальной манере. Работ получилось много, поэтому отбор на выставку был строгим. Помимо этого, в памяти и в фотоаппаратах художники увезут идеи, которые появятся в будущих работах.

Портрет одной из гостеприимных сельчанок – известного экскурсовода из села Ыб Светланы Тюрниной – можно увидеть на выставке.

Как напомнила директор Национальной галереи Ольга Талянина, с самого первого пленэра была запланирована масштабная выставка к юбилею Коми. В этом заключалась одна из идей проекта. В следующем году на выставке по итогам пяти пленэров можно будет увидеть, как менялись работы его участников, проследить их творческий рост.

Артур АРТЕЕВ

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