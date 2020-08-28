Трудовая смена состоялась

Несмотря на то, что последняя четверть учебного года для школьников республики прошла в режиме самоизоляции, летняя трудовая смена, хоть и с небольшим запозданием, но состоялась. И как обычно, желающих поработать на благо родного города или поселка и самостоятельно заработать свои деньги среди ребят было немало. С июля в республике трудоустроено порядка шести тысяч несовершеннолетних.

По большей части летом школьники задействованы на благоустройстве территорий. Сложно сказать, как без них управлялись бы коммунальные службы. Мобильные бригады подростков красят скамейки, заборы, поддерживают в порядке клумбы и газоны, чистят улицы, работают на пришкольных опытных участках.

– Дети охотно идут в трудотряд, мы даже не можем принять всех желающих, – рассказала социальный педагог школы №1 города Емвы, начальник летнего трудового лагеря Ирина Макарова. – Желающие приходят ко мне в школу, я даю им направление на медосмотр, после чего мы оформляем документы на трудоустройство. Ребята работают на благоустройстве школы и города, участвуют в акциях «Речная лента», «Чистый город». Рабочий день у ребят разный и зависит от возраста. Большинство работают с 9 до 12 часов.

Во время нашего визита трудотрядовцы готовили школьный двор к началу учебного года – убирали скошенную траву на пришкольном газоне, подметали тротуары. 17-летняя Кристина Шульгина в этом году уже перешла на второй курс техникума. Учится в Кирове, но на лето приезжает домой, в Емву. В трудотряде она работает уже четвертую смену подряд.

– Это моя родная школа, я всех тут знаю – и ребят, и учителей. Мне нравится работать. Скоро уже надо уезжать на учебу, и я заработала какие-то свои деньги. В 2018 году я даже была в «Гренаде» на республиканском слете трудовых отрядов, где наш район был отмечен кубком, – рассказала Кристина Шульгина.

Каждое лето ждут ребят на работу и в Центре дополнительного образования Емвы. Педагог дополнительного образования Лидия Архипович уверяет, что во время отпусков основных работников без помощи школьников просто не обойтись.

– Большую помощь нам оказывает школа №1. Летом ребята работают на опытном участке и ухаживают за животными в «живом уголке». Животных у нас очень много, потому что все они принесены жителями города: кто-то нашел на улице и принес, а кто-то принес из дома. Несут попугаев, канареек, морских свинок, разных грызунов. Вот сейчас у нас новый житель – ёж. Мы принимаем. Начальники трудовых лагерей приходят каждый год, спрашивают: «Можно к вам ребят устроить?» Я говорю: «Нужно даже». Потому что тяжело без помощников одному человеку все это посадить, прополоть, всех животных накормить и почистить клетки. Здесь у нас еще и теплица есть. Весной мы в ней выращиваем рассаду. Без детей нам было бы очень тяжело. Сейчас работают десять ребят. Все молодцы, не избалованы, ответственны. Сразу видно, что дома приучены к труду.

Девятиклассник Глеб Ярунгин в своем отряде – за бригадира.

– Мы тут сначала поливали капусту, потом чистили грядки и ягодные кусты от сорняков. Работы было достаточно. Работаем уже второй месяц. Я никуда не ездил летом, все здесь работал. Уже второе лето работаю. Мне нравится труд на природе, нравится возиться с животными, – рассказал юноша.

А в Усть-Вымском районе уже четырнадцатый сезон на благоустройстве родного поселка трудятся участники трудового отряда «Чистый Жешарт», созданного при Жешартском ЛПК. Отряд превратился в самый узнаваемый проект моногорода, пользу от которого измеряют чистыми клумбами, площадями заводского ухоженного парка.

Каждый участник трудового отряда заинтересован в том, чтобы работать на совесть. Ведь, помимо того, что за месяц работы можно накопить на нужную вещь или просто позволить себе распоряжаться собственными деньгами, для наиболее трудолюбивых трудотрядовцев на предприятии предусмотрены дополнительные поощрения в различных номинациях. Кроме того, для ребят постоянно проводят развлекательные и образовательные мероприятия. За месяц подростки успевают подтянуться в спорте, определиться с будущей профессией.

Трудотрядовцы превращаются в дружную семью, поэтому часто встречаются и за пределами лагеря. По результатам смотра-конкурса организаций по лучшему трудоустройству несовершеннолетних, проводимом Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, «Жешартский ЛПК» неоднократно становится лучшим в группе «Работодатели с численностью свыше 100 человек».

Галина ГАЕВА

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