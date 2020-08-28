С уважением к памяти усопших

В рамках народного бюджета в Зеленце привели в порядок местное кладбище

В этом году в сфере занятости населения реализуется 37 проектов в рамках «Народный бюджет-2020». Все они направлены на обустройство муниципальных территорий. Благодаря участию в этих проектах на местах обустраиваются детские площадки, парки, пожарные водоемы, кладбища, реконструируются памятники и благоустраивается территория вокруг них. Минувшим летом в селе Зеленец за счет грантовых средств был реализован проект, в рамках которого было приведено в порядок местное кладбище.

Как рассказали «Республике» в администрации поселения, идея написания проекта по благоустройству кладбища витала в воздухе давно. Местные ,жители были обеспокоены запущенным состоянием кладбища и тем, что за многие годы на его территории скопилось большое количество мусорных куч: люди сбрасывали в кучи траву, убранную с могил, бытовой мусор, старые венки и т.д. Содержать смотрителя кладбища местному бюджету не по силам, и поэтому постепенно погост приходил в запущенное состояние. Кроме того, ограда вокруг него обветшала и местами упала – требовалась замена.

– Мы проводили публичный опрос в соцсетях на предмет того, что лучше сделать для села в первую очередь, какие места благоустроить. Жители единогласно выбрали этот проект, – рассказала «Республике» заместитель руководителя администрации сельского поселения «Зеленец» Ольга Калмыкова. – Поскольку проект предполагает софинансирование из республиканского и местного бюджетов, а также из средств населения, мы, по предварительным подсчетам, ожидали собрать с населения около 10 тысяч рублей. А на деле люди собрали в три раза больше, что лишний раз подтвердило важность данного проекта для жителей Зеленца и близлежащих деревень. Мы регулярно освещали ход работ в социальных сетях, привлекали людей к обсуждению. Так как из-за режима ограничений нельзя было проводить массовые мероприятия, нам не удалось провести субботник. Но все же надеемся, что эпидемиологическая ситуация станет лучше, и мы осенью соберемся на субботник и уберем все окончательно.

Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 600 тысяч рублей, 10 процентов от этой суммы выделил местный бюджет, и оставшуюся часть собрали люди. Таким образом, общая стоимость проекта составила 700 тысяч рублей. На эти средства удалось сделать новое ограждение для кладбища и убрать весь мусор, обустроить контейнерные площадки и установить аншлаги.

По словам Ольги Калмыковой, администрация поселения давно и тесно сотрудничает с районным центром занятости и располагает данными о том, кто из сельчан стоит на учете по безработице. При любой возможности руководство поселения старается своих односельчан устроить хотя бы на временные работы. Вот и благоустройством кладбища занимались местные жители Федор Лыюров и Вячеслав Молодов.

Федор по специальности мастер строительства. Работал машинистом копра на северной стройке вахтовым методом. Потом стройка закончилась, и мужчина остался без работы. В Центр занятости обратился в начале мая, и ему сразу же предложили временную работу. Вместе со своим молодым напарником – 18-летним Вячеславом – к реализации проекта приступил в конце мая.

– Когда мне предложили эту работу, я сразу согласился. А чего на природе летом не поработать? Хоть порядок навели на кладбище, все-таки для своего же села делаем. В течение лета мы с Вячеславом демонтировали старый забор и по всему периметру установили новый – протяженностью более 600 метров. Вывезли более ста кубов мусора. Администрация сразу откликалась на все просьбы: техника нужна – сразу предоставляли.

– Федор постарше и опытней, поэтому мы его назначили старшим по работам, – говорит Ольга Калмыкова. – Все работы они делали на совесть, остается только их похвалить. Сейчас вот еще обустроим контейнерные площадки и установим аншлаги. После того, как территория была очищена от мусора, освободилось столько места, что мы теперь можем выделить дополнительные места для захоронений на окраине кладбища, а на входе выделили участок для захоронений почетных жителей села.

Галина ГАЕВА

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