Размер пособия рассчитывается индивидуально

«Каким образом мне начисляется пособие по безработице?» «Почему я получаю именно такую, а не иную сумму?» По словам директора Центра занятости населения Усть-Вымского района Натальи Азизовой, в последнее время это наиболее часто задаваемые клиентами ЦЗН вопросы.

Сложная эпидемиологическая ситуация в стране и принятые в связи с этим временные ограничения обусловили принятие правительством страны новых мер поддержки безработных граждан. Произошло временное изменение системы выплат пособий по безработице. Однако в предоставлении такой финансовой помощи есть свои нюансы, о которых сотрудники Службы занятости регулярно рассказывают своим посетителям.

Как рассказала «Республике» Наталья Азизова, размер пособия по безработице зависит от условий, определенных постановлениями Российской Федерации №№ 346 и 485. Так, граждане, уволенные после 1 марта 2020 года, получают пособие в размере 12 130 рублей, увеличенного на районный коэффициент. Кроме того, если у них имеются дети, при предоставлении подтверждающих документов на них также выплачивается пособие суммой в три тысячи рублей на каждого ребенка. Если работа была потеряна до 1 марта, то подобные выплаты на детей не производятся.

– Поскольку пособие по безработице – это не фиксированная сумма, как, например, пенсия, то и технология начисления здесь другая, – пояснила собеседница издания. – Она зависит от перерегистрации граждан. Так, безработным может быть назначена перерегистрация как по Закону о занятости – два раза в месяц, так и по условиям временно действующих правил, которые действуют до конца года, – один раз в месяц. Поэтому суммы будут разными. Пособие по безработице будет начисляться за период, исчисленный по срокам от даты, следующей за датой прошедшей перерегистрации, до даты следующей перерегистрации гражданина в качестве безработного, подтвердившего свой статус. Например, если гражданин проходил перерегистрацию, скажем, 1 августа, а следующая перерегистрация у него прошла 13 августа, то пособие будет назначено за период со 2 августа по 13 августа.

Людей также интересует, почему назначен именно такой, а не иной размер пособия. Тут тоже действуют индивидуальные критерии расчета. В частности, учитывается, уволен был человек после 1 марта или ранее, есть ли у него стаж трудовой деятельности перед обращением в Службу занятости или нет, есть у него дети или нет.

Сейчас в Коми многие ограничительные мероприятия сняты, по многим вопросам граждане могут обращаться в центр занятости. Ситуация на рынке труда стабилизируется, вакансий достаточно, например, в Усть-Вымском районе их значительно больше, чем безработных. Конечно, такие вакансии, как врач или учитель, мы можем предложить только специалистам, но и людям, не имеющим таких профессий, работу найти можно. Главное – желание.

Галина ГАЕВА