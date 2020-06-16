В почтовых отделениях Республики Коми установлены защитные экраны

Дополнительные меры безопасности принимаются для защиты клиентов и операторов связи в почтовых отделениях региона. Всего по Республике Коми установлено более 80 защитных экранов в отделениях с наибольшим потоком посетителей.Защитные экраны сделаны из специального оргстекла. Они являются дополнительным противовирусным барьером в зоне контакта работника почтового отделения с клиентами. Все ограждения легкие и прочные, их легко дезинфицировать и переносить в случае необходимости.

Вместе с тем каждый из работников отделений почтовой связи оснащен средствами индивидуальной защиты, а также дезинфицирующими средствами. Начальники отделений следят за самочувствием своих подчиненных – операторам и почтальонам измеряется температура, регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Информация о состоянии здоровья всех почтовиков передается утром и вечером в оперативный штаб в режиме онлайн.

«В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России принимает все возможные меры для сохранения здоровья сотрудников отделений и клиентов. Установка экранов помогает снизить риски передачи вирусных заболеваний и делает посещение отделений почтовой связи более безопасным», – отметил директор УФПС Республики Коми Виталий Осипов.

Предпринимая необходимые меры защиты, Почта России все же призывает клиентов при возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку и вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате. Также жители региона могут воспользоваться услугой предварительной записи в отделение почтовой связи при помощи мобильного приложения.

текст и фото УФПС Республики Коми