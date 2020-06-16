Спасатели напомнили о безопасности на воде

Пляжный сезон в Сыктывкаре пока официально не открыт, но в первые же жаркие дни лета люди потянулись к реке. Несмотря на предупреждающие аншлаги, горожане купаются в запрещенных местах и подвергают собственную жизнь риску. Чтобы предотвратить гибель людей на воде, на минувшей неделе на пляже в сыктывкарском местечке Кируль было организовано дежурство спасателей.

До официального открытия пляжа сотрудники городской спасательной службы будут предостерегать граждан от купания.

– Мы привлекли к дежурству и силы регионального отделения Всероссийского общества спасания на водах. Патрули ВОСВОД сейчас находятся в районе Заречья. Кроме этого, мы разыгрываем аукцион на патрулирование реки в месте отдыха у воды в Эжве и в районе краснозатонского моста, поэтому в скором времени дежурство будет вестись и там, – пояснил начальник Управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара Олег Атаманюк.

В прошлые годы в утвержденном столичной мэрией списке было три официальных пункта отдыха у воды: городской пляж в Кируле, частный пляж «Утесов» в Лемъю и место отдыха у воды в Эжвинском районе, где можно только загорать, но не купаться. Но в этом году разрешенных для купания мест только два: в Кируле и в Эжве.

Пока мэрия проводит аукцион по выбору подрядчика, который займется обустройством пляжа в Кируле. При условии благоприятной погоды его открытие может состояться в последних числах июня. Сейчас на пляже и ряде других мест выхода людей к воде установлены предостерегающие аншлаги.

Олег Атаманюк добавил также, что в ближайшие дни начнется патрулирование реки Вычегды. В рейды, помимо спасателей, будут выезжать полицейские и представители минприроды Коми, которые имеют полномочия привлекать граждан к ответственности за нарушение запрета на купание в несанкционированных местах и у городского пляжа до момента его официального открытия. Также мэрия Сыктывкара договорилась с волонтерскими и общественными объединениями о ведении дежурств и разъяснительной работы с гражданами в жаркие дни предстоящего лета.

Любителей купаться в запрещенных для этого местах спасатели предупредили, что самый лучший отдых – на специально оборудованном пляже, где проверено и почищено дно водоема и где есть пост спасателей.

«Если вы начали тонуть, самое главное: не поддавайтесь панике. Большинство тонущих допускают роковую ошибку, начиная отчаянно бить руками по воде и пытаясь сделать глоток воздуха. В результате силы иссякают, и человек идет ко дну. Наберите в легкие воздух и расслабьте мышцы, тогда ваше тело уже не погрузится в воду, даже если вы не будете двигать руками и ногами, – советуют спасатели. – Можно также перевернуться на живот или спину, раскинуть руки и ноги как можно шире и дышать, не выдыхая воздух полностью. Руками слегка подгребайте воду под себя и плывите к ближайшему берегу. Позовите окружающих на помощь – люди на берегу из-за большого расстояния обычно не замечают начала утопления. Если вы купаетесь совместно с кем-то, старайтесь не упускать их из виду – для крика о помощи вам может не хватить дыхания. При сильном течении (когда вы купаетесь в реке) не нужно тратить силы на борьбу с водоворотом. Не пытайтесь переплыть реку поперек. Двигайтесь по течению в сторону берега – так у вас останутся силы, чтобы выплыть на сушу».

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»