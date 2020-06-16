Виктор Бетехтин: «Регби дает фундамент для развития личности»

Регби – вид спорта, стремительно набирающий популярность в регионе. В республике действует клуб «Армейцы Коми», который уже с июля начнет играть в Федеральной регбийной лиге. В ближайшие годы руководители Союза регби республики планируют вывести команду на уровень высшей лиги России. Помимо классического регби-15, в регионе развивается регби-7, тэг-регби, а также пляжный и снежный варианты игры. Особый акцент делается на популяризации среди школьников. В интервью «Республике» глава Союза регби Коми Виктор Бетехтин рассказал о масштабной деятельности по развитию брутального спорта.

– Как регбисты республики переживали пик пандемии?

– В конце марта – начале апреля постоянно шли индивидуальные занятия. Мы полностью расписывали план тренировок спортсменам. Позиционно игроков много, с ними нужно вести индивидуальную работу, корректировать. Я лично расписывал задания, потом ждал видеоотчеты. На компьютере у меня уже большая папка собралась с домашними занятиями регбистов. Друг другу закидывали челленджи. На скорость делали, допустим, десять отжиманий, за ними десять касаний, пресс, выпрыгивания. Повезло тем, кто живет на первом этаже, потому что у других соседи были не в восторге. Соседям тех, кто играет на первой-второй линиях, особенно не повезло. Потому что когда тушки от ста килограммов прыгают, то люстры могут и попадать.

– Клубы элитного дивизиона регби – российской премьер-лиги – уже тренируются, и 18 июня начнется чемпионат. Регби-клуб «Армейцы Коми» в этом году будет выступать в федеральной лиге (третий дивизион после высшей лиги и премьер-лиги – авт.). Вы к этому готовы?

– На днях пришло письмо из Федерации регби России (ФРР), что чемпионат начнется с июля. Рекомендовано приступать к тренировкам в общей группе. Будем вести диалог и с региональным министерством спорта, и с составом клуба, чтобы потихоньку вводить команду в рабочий режим. Потому что тренировки в самоизоляции малыми группами – это одно, а нам ведь нужно команду готовить к большим результатам. Федеральная лига – это новый этап для нас, и его нужно проходить жестко, активно и максимально достойно. Если об околоспортивной составляющей говорить, то административная работа тоже идет.

– В классическом регби на поле играют 15 человек в команде, а еще ведь нужны запасные. Наберется такая большая команда?

– У нас около 30 человек есть уже. Это не считая легионеров, которые будут за нас играть, примерно пять-шесть человек. Для нас плюс в том, что это большая ротация состава и люди сами будут понимать: либо ты работаешь, либо нет. Мы тренерским штабом за этим строго следим.

– Федеральная лига не является профессиональной, и зарплат у игроков не будет. Понятно, что обеспечить постоянное проживание легионерам вы пока тоже не можете. Они будут приезжать специально на игры?

– Да, на игры и на тренировочный процесс. Сейчас есть у нас два игрока, участие которых мы уже официально анонсировали. Это Андрей Барышников из архангельского регби-клуба «Водник» и Иван Серафимин из «Динамо-Вологда». Они выразили готовность играть за «Армейцев Коми». В прошлом году я отыграл два матча за «Водник», поэтому сказал: «Отдавайте должок». Андрей и Иван также руководят своими региональными федерациями. У нас есть общественная организация «Союз регбистов Севера», мы помогаем друг другу развиваться. К нашему клубу проявили интерес и ребята из Мурманска, но логистика с Мурманском слабая пока, нет прямого авиарейса. Поэтому парням добираться тяжело. Есть игроки и из высшей лиги, которые также проявляют интерес, будем разговаривать с ними.

– Вы будете главным тренером?

– Да, плюс буду играть и совмещать административные моменты.

– Танец хака (ритуальный танец новозеландских маори – авт.), который сборная Новой Зеландии исполняет перед каждой игрой, стал одним из символов регби. Нечто подобное в исполнении клуба из Коми мы увидим перед началом матчей федеральной лиги?

– Своя «хака» есть у команды «Динамо-Вологда», парни ее танцуют перед каждым матчем. Один из авторов «вологодской хаки» в этом сезоне будет играть за нас. Мы называемся «Армейцы Коми», и нам важно под эгидой клуба объединить абсолютно все наши муниципалитеты. Мы, конечно, постараемся удивить болельщиков и напугать соперников исполнением «коми хаки», это может стать нашей визитной карточкой.

– Когда появятся в Сыктывкаре долгожданные Н-образные ворота?

– Уже к 25 июля, когда точно утвердят календарь. Ворота установят на стадионе в Эжвинском районе столицы Коми. Возможно, в ближайшее время они появятся не только там. У нас есть проект «Спортивные базы», он тоже будет в одном из районов города. Ждем документацию, прорабатываем все с городской администрацией, которая нам идет во всем навстречу. Хочу поблагодарить департамент образования и администрацию Сыктывкара. Нам вообще повезло в том плане, что в нашем регионе регби позитивно было встречено властными структурами. Мы получили большую поддержку не только от местного минспорта, но и со стороны министерства образования, от директоров школ. С прошлого года начали вводить программу «Регби для всех», обучали учителей физкультуры по программе Get into Rugby. Школьникам новый для них вид спорта очень понравился. Причем ребята играют с удовольствием как в бесконтактный вариант – тэг-регби, так и в снежное регби. Для игры в «снежку» не нужно каких-либо больших затрат, только мяч и теплая одежда.

– Вы планировали сделать Коми столицей снежного регби в стране, но пока этот вид не получил аккредитацию в Министерстве спорта России. Это является проблемой?

– Безусловно. Аккредитация даст импульс к развитию именно региональным федерациям и малым клубам. Если спорт будет аккредитован, то по-другому в целом на него станут смотреть. Если наше местное министерство спорта очень открыто к новым соревнованиям, то в некоторых других регионах Северо-Западного федерального округа не хотят помогать местным активистам. Аккредитация даст возможность открывать много новых секций в спортивных школах. На базе средних общеобразовательных школ можно будет открывать секции, потому что играть в тэг-регби – это одно, но когда ребенок играет в контактное регби, то понимает, что в жизни может быть и больно. Это важно для личностного развития мальчишек и девчонок. В ближайшее время – в сентябре – официально «снежка» должна получить аккредитацию, и это будет новый виток развития. Уверен в этом просто потому, что регби с того момента, как ФРР возглавил Игорь Юрьевич Артемьев, идет вперед семимильными шагами. «Снежка» скоро появится в программе зимних Олимпийских игр, нам нужно быть готовыми конкурировать на мировом уровне.

Вообще, у нас долгий зимний период в стране, и для развития нужны крытые манежи, чтобы выходить на новый уровень в классическом регби. Таких манежей в России можно пересчитать по пальцам. В Москве сейчас строится крытый стадион ЦСКА, именно регбийный, для проведения всех соревнований круглогодично. Это очень важно. Если бы у всех клубов такие были, то мы бы получили колоссальный рост популярности и развития регби в стране. Но когда наступят эти времена, неизвестно. Пока нам нужно смотреть на вещи реально и развивать снежный вид игры. В феврале прошел первый открытый Кубок Коми по регби на снегу на стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района (участие, помимо местных команд, приняли гости из Вологды, а победили «Армейцы Коми» – авт.). Хочу поблагодарить всех, кто помог в организации соревнований. В декабре мы планируем турнир уже с участием 20 команд со всей России, а возможно, приедут еще и гости из-за рубежа.

– Девушки хотят играть в регби?

– Я бы сказал, что не просто хотят, а рвутся к нам. Причем мы далеко не всех оставляем в клубе. К сожалению, с кем-то из девочек нам пришлось распрощаться. Просто потому, что у кого-то есть понимание игры, понимание тяжелой работы, а регби – это тяжелый труд, у кого-то этого нет. Девочкам, которые приходят в регби, нужно быть либо уже с характером, либо с желанием воспитать этот характер. Потому что будет больно, девчонки бьются зачастую даже жестче, чем парни. Сейчас у нас 12 девушек. Мы соберем женскую команду для участия в соревнованиях по пляжному регби.

– Как идет работа по развитию в муниципалитетах Коми?

– Активно развивается регби в Воркуте, Усинске, Печоре. На Воркуту возлагаем очень большие надежды, это город с регбийными традициями, так как многие воркутинцы играли на профессиональном уровне. Например, у начальника нашей команды Леши Потёмкина отец играл в «ВВА-Подмосковье». В Воркуте действует наше отделение, там самый активный – это Иван Стратонов, и около десяти человек еще с ним, они хотят создать команду. Со всеми знаком и по тем или иным видам спорта пересекался, многие парни перешли из единоборств. Многие пришли из игровых видов спорта, у них есть большое желание играть, а мы можем помочь. Они и на крупные соревнования хотят приезжать, и работать именно по детским секциям. Осталось дождаться окончания пандемии, чтобы поехать туда, рассказать все что надо, помочь и открыть. Есть заинтересованность со стороны сельских районов. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, становимся узнаваемыми. А ведь поначалу многие сомневались: «Регби в Коми? Да такого не может быть».

– Как быстро вы планируете перейти из федеральной лиги в следующий дивизион регби – высшую лигу?

– В ближайшие пять лет мы будем в «пятнашке» и «семерке» в высшей лиге, и я для этого сделаю все. Во-первых, наша республика сама по себе это один большой спортзал. Абсолютное большинство населения занимается теми или иными видами спорта. Поэтому у нас много людей с хорошей базовой подготовкой, ведь не секрет, что многие регбисты – это бывшие борцы и представители других видов спорта. Спортсмены, которые сейчас в нашей команде, работают на износ. Хочу отдать дань уважения тем игрокам, кому за 30. Два парня – Роман Шуопис и Евгений Костин – самые возрастные, но я всегда на них могу положиться, они работают, не жалея себя. Есть из команды при Сыктывкарском госуниверситете парни и девушки такие, что пашут так – мама не горюй. Это все нас самих стимулирует. Мы хотим создать в Коми систематику профессионального клуба: чтобы ребята начинали тренироваться со школ и вузов, а затем переходили на взрослый уровень.

Отдельно хочу сказать, что будем прилагать максимум усилий, чтобы прививать любовь к регби молодежи на самых ранних этапах. Это, как я уже говорил, программа «Регби для всех». Параллельно Школьная регбийная лига должна была запускаться. Это соревнования по тэг-регби среди школ Сыктывкара, около 12 команд в этом сезоне намечалось, но пандемия нас немножко подломила. Теперь с сентября планируем запускать лигу, причем участвовать будет не только Сыктывкар, но и еще несколько районов республики.

Для реализации всех планов нам нужно еще готовить кадры. С руководителем программы «Займись регби» в России Виктором Николаевичем Ковтуном есть договоренность о том, что и наши ребята будут обучаться, и потом они сами смогут учить и лицензировать местных учителей физкультуры. Для детей важно заниматься регби, потому что этот вид спорта сильно дисциплинирует, прививает ответственность. Это фундамент для развития личности. Плюс мы осенью планируем открыть три отделения академии «Армейцев» в Сыктывкаре. Тренерский состав уже есть, остались небольшие формальности.

Ярослав СЕВРУК

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