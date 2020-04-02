Веселые картинки из Ленинки

Необычную серию веселых картинок опубликовала на своем сайте и в своей группе в соцсети «ВКонтакте» Национальная библиотека Коми. Персонажи известных советских мультфильмов представлены в условиях самоизоляции.

Золушка, бременские музыканты, Винни-Пух, Малыш и Карлсон, Волк из «Ну, погоди!» и трое из Простоквашино нарисованы в интерьере обычных квартир. Золушка моет полы, Винни-Пух читает Пятачку книги, Волк смотрит тренинг «Как догнать зайца», а троица из Простоквашино составляет список продуктов для закупки в магазине.

«Мы решили немного пофантазировать на эту тему и представить, как бы выглядела их жизнь на самоизоляции, – написали сотрудники библиотеки. – Друзья, как думаете, какие еще литературные герои могли бы оказаться дома и чем бы они занимались? Пишите свои варианты в комментариях!»

Помимо этого, Ленинка на своем сайте предложила подборку полезных ресурсов для проведения времени в условиях самоизоляции.

Как сообщили «Республике» в библиотеке, авторские иллюстрации нарисовала сотрудник отдела маркетинга Светлана Алексеева.

Артур АРТЕЕВ

Рисунки Светланы АЛЕКСЕЕВОЙ