Психолог Юлия Першукова: «Все, что приходит в нашу жизнь, нам по плечу»

Ситуация с распространением коронавируса и карантинные меры для многих стали серьезным психологическим испытанием. Как вести себя в этой неординарной ситуации и как справиться с тревогой, «Республике» рассказала психолог Юлия Першукова.

– Сегодняшняя ситуация приняла такие масштабы, что остаться равнодушным к происходящему не может никто. При этом, находясь в негативном информационном поле, далеко не каждый умеет справляться со своими эмоциями. Немало людей, которые легко поддаются паническим настроениям. Что делать с этим?

– Выходить из этого информационного поля, особенно людям с повышенным уровнем тревожности. Потому что паника сама по себе несет больше опасности, чем сам вирус. Один паникующий человек способен заразить своей паникой большое количество людей. И если из этого числа несколько человек с высокой тревожностью, то они передают это дальше. И так паника набирает обороты и растет как снежный ком. Соответственно, если человек знает свои особенности, то в такой ситуации он должен себя обезопасить твердым намерением не принимать и не слушать информацию, способную нанести вред его душевному состоянию.

Это не значит изолироваться полностью, оградить себя от любой информации. Но делать это надо очень дозированно. Страх и тревога – необходимые для человека эмоции, это составляющие инстинкта выживания. Но людям с повышенной личностной тревожностью не рекомендуется включаться в информационное поле с преобладанием пессимистических прогнозов. Задача таких людей – один-два раза в неделю посмотреть какую-то информацию, необходимую для того, чтобы быть в курсе происходящего, но при этом важно отсеивать негатив. Допустим, лучше не смотреть статистику. Потому что правильно переварить данные статистики могут только люди со здоровым восприятием. Какую информацию можно смотреть? Например, объявления о сроках карантина, какие требования и условия сейчас нужно исполнять, что рекомендуют врачи. Желательно интересоваться информацией, связанной с сохранением здоровья.

При этом нужно помнить, что иммунитет – это не только физиологические способности организма справляться с теми или иными заболеваниями и угрозами, это в том числе, а, возможно, даже в первую очередь способность управлять своими эмоциями. Иначе они могут перерасти в неуправляемую стихию, способную разрушить и самого человека, и его окружение. Человек с повышенным уровнем тревожности, переходящим в фобии и панические атаки, резко снижает способности своего иммунитета.

Опасность разного рода апокалипсических настроений настолько велика, что в годы войны по законам военного времени паникеров расстреливали без всякого суда.

– Как человеку самому отличить аномальный уровень тревожности от нормальной тревоги, стимулирующей принятие конструктивных решений?

– Первый признак: склонность преувеличивать масштаб любой сложной жизненной ситуации, когда при любом столкновении с какой-то преградой человек впадает в панику. Второй характерный момент – длительные переживания по поводу какой-то неприятной ситуации. Если эмоциональные состояния достигают такой силы, с которой человеку невозможно справиться самому: то есть, что бы он ни пытался делать, он чувствует внутреннюю лихорадку и не может сосредоточиться ни на чем другом, кроме своей проблемы. Чаще всего высокая тревожность характерна для женщин и детей.

– Тревожным людям и в обычной-то жизни сложно научиться держать себя в руках, а сейчас, в состоянии изоляции, это, наверное, еще сложнее сделать.

– Сама жизнь убеждает нас, что нет худа без добра. Сейчас как раз та самая ситуация, которая прокачивает нашу гибкость. Мы все привыкли жить, как роботы, в определенном запрограммированном режиме: дом – работа. И любая непривычная ситуация, не вписывающаяся в рамки наших стереотипов, выбивает нас из колеи. Но, включая осознанность и понимая, что этот стресс обязательно завершится, потому что ничто не длится вечно, мы перестраиваемся и открываем в себе скрытые ресурсы. Не новые, а именно скрытые, поскольку, пока мы находились в автоматическом режиме, мы в себе этих возможностей не знали. Так вот сейчас как раз такая ситуация, которая все человечество встряхивает от привычного автоматического проживания жизни.

Нужно проявить гибкость и переключиться на другой режим: не пойти привычно на работу, а встать, остаться дома и как-то правильно организовать свое время и время своих близких. Наладить свой эмоциональный фон и постараться, чтобы и окружающие, особенно дети и подростки, находились в благоприятной дружелюбной атмосфере, потому что они очень подвержены эмоциональному влиянию со стороны родителей. То есть эта ситуация очень хорошо прокачивает нашу способность изменять свои устоявшиеся модели поведения на новые. Когда она закончится, а она, безусловно, закончится, общая стрессоустойчивость повысится на достаточно хороший уровень. И соответственно, какие-то новые стрессовые ситуации, которые будут возникать впоследствии в нашей жизни, будут уже проходить более мягко. Потому что это выработает у нас психологический иммунитет.

– Есть ли какие-то конкретные методики работы с повышенной тревожностью?

– Очень действенная методика – прописывание своих страхов. Когда вы начнете это делать, вы увидите, что за каждым страхом стоит какое-то желание. Чтобы победить страх, нужно работать конкретно с желанием. К примеру, страх заразиться вирусом скрывает желание быть здоровым и исполнить задуманные планы. Значит, надо просто делать все от вас зависящее, чтобы укрепить здоровье и иммунитет.

– Жизнь на автопилоте дает ощущение безопасности, потому что то, что знакомо, не страшно, и дает иллюзию контроля над ситуацией. Поэтому потеря контроля для человека бывает страшнее всего. Людей беспокоит экономический кризис, страх за свои накопления и, соответственно, за свое будущее. И при этом они не в силах что-то изменить и как-то себя подстраховать. Что делать в этом случае?

– Я обычно в таких случаях говорю: смотрите на главное. Безусловно, экономическая ситуация всех беспокоит, она коснется каждого. Всегда, когда возникают страхи такого порядка – связанные с финансовым положением или утратой работы, на другую чашу весов нужно положить что-то более важное. Например, здоровье и жизнь свои и своих близких. И понять, что по сравнению с этим все остальное не такие уж страшные потери. Потому что, пока есть здоровье, есть возможность и силы все исправить и восстановить. Да, в чем-то мы, возможно, проиграем, что-то потеряем, но останется то, на что мы можем опереться в решении сложных задач. И не надо сейчас задаваться вопросом «как?». Как мы это будем разрешать, как подстраховаться заранее? Потому что никто не даст сейчас точных прогнозов того, что будет. И даже если даст, изменить что-то в данный момент мы все равно не в силах. В таких случаях надо довериться Вселенной и твердо верить в то, что если я точно чего-то хочу, то это обязательно исполнится, это просто вопрос времени. У кого-то это исполнится раньше, у кого-то позже, но если самая главная моя ценность сохранена, то все остальное точно у меня будет.

– В разговорах с людьми сейчас приходится слышать: «24 часа в сутки сидеть взаперти – это же рехнуться можно». Как преодолеть это неприятие замкнутого пространства? Как быть тем, кто вынужден жить большой семьей на маленькой площади?

– Я уверена, что эта ситуация дана нам еще и для того, чтобы увидеть лицом к лицу наши проблемы во взаимоотношениях. Мы ведь многие годы общаемся на бегу, обсуждаем какие-то вопросы тоже на бегу. И качество наших отношений зачастую оставляет желать лучшего. Нам сложно выносить другого человека, независимо от величины площади. Потому что даже на маленькой площади есть как минимум четыре угла, куда мы на какое-то время можем разойтись и заняться своим любимым делом. Вопрос в том, насколько мы способны принимать человека на протяжении какого-то длительного времени. Сейчас есть прекрасная возможность обратить внимание на качество супружеских и детско-родительских отношений и на умение организовать совместное времяпрепровождение. Это возможность сделать то, что в силу своей занятости мы не делали. Это возможность присмотреться друг к другу, поговорить о том, о чем давно хотелось. Это возможность выспаться, в конце концов. Не надо свое внимание сосредотачивать на том, что же будет, потому что это не в нашем ведении. Контролировать мы можем только конкретный момент сейчас.

Подводя итог, хочется сказать: каждая ситуация, возникающая в нашей жизни, нам по плечу. Потому что не бывает ситуаций не по силам. Поэтому надо помнить, что у нас есть все психологические и физиологические ресурсы, чтобы с этой задачей справиться и не расслабляться.

Беседовала Галина ГАЕВА